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Немало времени прошло с тех пор, когда твердотельные накопители были слишком дорогой альтернативой жёстким дискам и покупали их редко. Уменьшение цены и увеличение ёмкости привело к тому, что многие обходятся без жёстких дисков. В первом квартале нынешнего года твердотельных накопителей было выпущено в полтора раза больше, чем жёстких дисков. По итогам 2020 года SSD было продано на 28% больше, чем HDD.

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Статистика от Trendfocus показывает, что три производителя жёстких дисков в первом квартале выпустили 64,17 млн экземпляров. Чуть менее десятка производителей SSD выпустили в это же время 99,438 млн экземпляров накопителей.

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Чуть раньше статистика IDC показала, что в первом квартале 60% выпущенных компьютеров поставлялись с твердотельными накопителями. Тенденция сформировалась не вчера. Рост продаж SSD в последнем квартале прошлого года привёл к тому, что за весь год было выпущено более 333 млн экземпляров SSD. Жёстких дисков за год выпущено 260 млн.

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Одним из преимуществ жёстких дисков является лучшее соотношение стоимости за единицу объёма. Это делает их отличным продуктом для корпоративных клиентов. Хотя в датацентрах SSD применяются для кэширования, сама информация по-прежнему хранится на жёстких дисках. В первом квартале было продано HDD общим объёмом 288,28 Эб (эксабайт) против 66 Эб у SSD.

Зато на продажах SSD производители больше зарабатывают. По итогам 2020 года они принесли производителям $34,86 млрд против $22,6 млрд со стороны HDD.

Лидирует на рынке твердотельных накопителей Samsung с долей выпущенных устройств 25,3% и 34,35% по объёму хранилища. За ней следует Western Digital (18,2% устройств и 15,8% Эб), затем Koxia - бывшая Toshiba Memory (13,3% устройств и 9,4% Эб).

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Несмотря на такие успехи, на рынке устройств хранения сейчас не лучшие времена. Цены растут из-за майнинга криптовалюты Chia, которая способна вывести из строя твердотельный накопитель объёмом 512 Гб за 40 дней. Дефицит контроллеров также вносит свой вклад в рост цен.



