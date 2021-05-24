Поставки SSD в прошлом квартале в полтора раза превзошли поставки жёстких дисков
Немало времени прошло с тех пор, когда твердотельные накопители были слишком дорогой альтернативой жёстким дискам и покупали их редко. Уменьшение цены и увеличение ёмкости привело к тому, что многие обходятся без жёстких дисков. В первом квартале нынешнего года твердотельных накопителей было выпущено в полтора раза больше, чем жёстких дисков. По итогам 2020 года SSD было продано на 28% больше, чем HDD.
реклама
Статистика от Trendfocus показывает, что три производителя жёстких дисков в первом квартале выпустили 64,17 млн экземпляров. Чуть менее десятка производителей SSD выпустили в это же время 99,438 млн экземпляров накопителей.
Чуть раньше статистика IDC показала, что в первом квартале 60% выпущенных компьютеров поставлялись с твердотельными накопителями. Тенденция сформировалась не вчера. Рост продаж SSD в последнем квартале прошлого года привёл к тому, что за весь год было выпущено более 333 млн экземпляров SSD. Жёстких дисков за год выпущено 260 млн.
реклама
Одним из преимуществ жёстких дисков является лучшее соотношение стоимости за единицу объёма. Это делает их отличным продуктом для корпоративных клиентов. Хотя в датацентрах SSD применяются для кэширования, сама информация по-прежнему хранится на жёстких дисках. В первом квартале было продано HDD общим объёмом 288,28 Эб (эксабайт) против 66 Эб у SSD.
Зато на продажах SSD производители больше зарабатывают. По итогам 2020 года они принесли производителям $34,86 млрд против $22,6 млрд со стороны HDD.
Лидирует на рынке твердотельных накопителей Samsung с долей выпущенных устройств 25,3% и 34,35% по объёму хранилища. За ней следует Western Digital (18,2% устройств и 15,8% Эб), затем Koxia - бывшая Toshiba Memory (13,3% устройств и 9,4% Эб).
реклама
Несмотря на такие успехи, на рынке устройств хранения сейчас не лучшие времена. Цены растут из-за майнинга криптовалюты Chia, которая способна вывести из строя твердотельный накопитель объёмом 512 Гб за 40 дней. Дефицит контроллеров также вносит свой вклад в рост цен.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила