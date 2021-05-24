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Хотя компания Huawei на рынке мобильных устройств испытывает большие проблемы и теряет позиции, сдаваться она не собирается. Несмотря на санкции со стороны правительства США, китайский производитель разрабатывает новую систему на чипе Kirin 9010. Предположительно, производство будет вестись на техпроцессе 3 нм. Чип должен появиться в смартфонах и планшетах верхней ценовой категории от компании Huawei.

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Появилась информация, что Huawei Technologies собирается зарегистрировать торговую марку новых процессоров Kirin и 22 апреля уже подала заявку. По международной классификации данная заявка отнесена к категории «9 научных инструментов». Это означает, что Huawei не теряет надежды вернуть утраченные позиции. Проблема в том, что санкции США не дают Huawei взаимодействовать с производителем чипов TSMC.

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Именно этот тайваньский производитель сейчас является лидером в гонке технологических процессов. Без его участия выпустить чип на техпроцессе 3 нм будет затруднительно. Технология пока далеко не проработанная и вряд ли массовое производство таких процессоров стартует раньше следующего года. До тех пор Huawei лучше постараться решить проблемы с властями США. Если это получится, производственные проблемы могут остаться в прошлом.

Разработка процессора должна быть завершена до конца нынешнего года в подразделении HiSilicon Huawei. После разработки можно будет начинать заниматься выпуском реальных процессоров.

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Считается, что у Huawei есть большой запас чипов на техпроцессе 5 нм. Они могут применяться в аппаратах флагманской категории ближайших месяцев.



