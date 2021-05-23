Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Microsoft в своём браузере Edge обновляет менеджер паролей. Появится несколько новых интересных функциональных возможностей, которые призваны помочь отследить ненадёжные, повторяющиеся и обнаруженные во взломанных базах данных пароли.

реклама

«Начиная с Microsoft Edge v.91, мы будем сообщать пользователям, какие из их паролей являются слабыми и/или используются неоднократно в нескольких учётных записях. Это позволит повысить вашу защиту в интернете».

анонсы и реклама RTX 3080 - это вещица для очень богатых RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково <b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров RX 6900XT - видеокарта для богатых Galaxy S21 - цена упала на порядок 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку

Было опубликовано изображение, на котором можно познакомиться с данной функциональностью. После активации браузер показывает панель состояния рядом с сохранёнными паролями. Полоса на этой панели отображает уровень пароля. Она уменьшается, если пароль используется неоднократно или обнаружен во взломанных данных.

реклама

Пользователи смогут сортировать пароли по алфавиту и уровню надёжности. Также будет фильтр для просмотра только повторяющихся паролей, слабых и попавших в интернет.

Согласно технологическим планам Microsoft, улучшенный монитор пароль должен быть представлен уже в мае. Пока финальный вариант браузера Edge 91 не выпущен. Желающие могут скачать Microsoft Edge Canary. Сейчас ведётся его поэтапное распространение, поэтому и здесь новая функция может появиться не у всех сразу.



