Браузер Microsoft Edge получит улучшенный менеджер паролей
Компания Microsoft в своём браузере Edge обновляет менеджер паролей. Появится несколько новых интересных функциональных возможностей, которые призваны помочь отследить ненадёжные, повторяющиеся и обнаруженные во взломанных базах данных пароли.
реклама
«Начиная с Microsoft Edge v.91, мы будем сообщать пользователям, какие из их паролей являются слабыми и/или используются неоднократно в нескольких учётных записях. Это позволит повысить вашу защиту в интернете».
Было опубликовано изображение, на котором можно познакомиться с данной функциональностью. После активации браузер показывает панель состояния рядом с сохранёнными паролями. Полоса на этой панели отображает уровень пароля. Она уменьшается, если пароль используется неоднократно или обнаружен во взломанных данных.
реклама
Пользователи смогут сортировать пароли по алфавиту и уровню надёжности. Также будет фильтр для просмотра только повторяющихся паролей, слабых и попавших в интернет.
Согласно технологическим планам Microsoft, улучшенный монитор пароль должен быть представлен уже в мае. Пока финальный вариант браузера Edge 91 не выпущен. Желающие могут скачать Microsoft Edge Canary. Сейчас ведётся его поэтапное распространение, поэтому и здесь новая функция может появиться не у всех сразу.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила