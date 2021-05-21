Китай обвиняет создателей TikTok и LinkedIn в нарушении законов о конфиденциальности
Разработчикам некоторых весьма крупных и популярных приложений в ближайшем будущем придётся поменять свой подход к сбору персональных данных. По крайней мере на территории Китая. Издание The South China Morning Post сообщает, что китайское правительство обвиняет 105 приложений в нарушении законов о конфиденциальности. Речь идёт о том, что они неправильно собирают и используют персональные данные пользователей. Компанию ByteDance раскритиковали за сбор данных в приложении Douyin, которое представляет собой местный аналог TikTok. Microsoft получила обвинения за сбор данных в LinkedIn и Bing.
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Среди других известных в Китае примеров приложение с короткими видеороликами Kuaishou, мобильный веб-браузер Baidu и сервис потоковой трансляции музыки Kugou.
Разработчики получили 15 дней на устранение указанных нарушений. Данный случай является очередным и наиболее значительным после вступления в силу 1 мая новых правил касательно конфиденциальности данных. Также речь может идти о борьбе с технологическими компаниями, в первую очередь с китайскими. Местные власти хотят диктовать собственные условия, что может положительно сказаться на конфиденциальности и конкуренции.
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