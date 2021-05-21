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Аппараты iPhone 12 убедительно лидировали на рынке смартфонов в первом квартале нынешнего года. Представители этой серии обходят конкурентов как по доходам от их продаж, так и по количеству проданных экземпляров.

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Фирма Counterpoint Research утверждает, что iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 вошли в тройку самых продаваемых смартфонов в первом квартале 2021 года по выручке и количеству проданных аппаратов. Данные показывают, что общемировой доход от продажи смартфонов за первые три месяца года превысил отметку в $100 млрд. Это произошло в первую очередь благодаря покупкам флагманских моделей. Что касается лидеров в плане прибыльности, iPhone 12 Pro Max лидирует, в то время как iPhone 12 занимает первое место по количеству проданных устройств.

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По доходам от продаж iPhone 12 занял шестое место, не оправдывая в этом плане ожидания Apple. Выпущенный в 2019 году iPhone 11 продолжает отлично проявлять себя. Он опережает Galaxy S21 Ultra и Galaxy S21, предлагая хорошее сочетание производительности и цены. iPhone SE 2020 по доходности находится на десятом месте. С учётом относительно невысокой стоимости его покупают чаще более дорогих устройств, но производитель зарабатывает на нём не так много.

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Быть может, именно по этой причине в этом году новая компактная модель iPhone не появилась. В аппаратах iPhone 13 Apple рассчитывает на увеличение спроса на 25% по сравнению с iPhone 12. Таким образом, уже успешный год для американского производителя может стать ещё лучше.



