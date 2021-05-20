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Компания Qualcomm старается упростить использование модемов 5G в устройствах разных категорий. Для этого она представила эталонный дизайн модемов в формате M.2 в составе Snapdragon X65 и X62.

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Данные модемы анонсировали ранее в этом году. Snapdragon X65 стал первым модемом 5G, где обещана скорость до 10 Гбит/с. Встроить такие модемы в состав компьютеров может быть непросто, поэтому и предлагаются эталонные дизайны M.2. Данный фактор уже применяется в твердотельных накопителях, что означает наличие нужных разъёмов на материнских платах.

Это важная новость для компьютеров с постоянным доступом в интернет. Их скорость подключения может вырасти, хотя пока полный потенциал сетей 5G не раскрыт. По крайней мере производители ноутбуков смогут легче включать поддержку 5G в состав своих продуктов.

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Представитель Qualcomm говорит, что наблюдается значительный рост трафика из-за распространения дистанционной работы и учёбы. Для удовлетворения спроса стандарт 5G пытаются распространить за пределы смартфонов. Компания расширяет возможности экосистемы для выпуска продуктов 5G Release 16 следующего поколения уже в конце 2021 года. Она стремится помочь в создании новых возможностей для бизнеса в области вычислений, CPE, XR, игр, промышленного интернета вещей и не только».

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Новые дизайны поддерживают все функции этих модемов. Были названы некоторые новые функциональные возможности Snapdragon X65. Здесь применяется обновляемая архитектура, поэтому Qualcomm планирует со временем добавить новые функции 3GPP Release 16. Первое из подобных обновлений было анонсировано в среду.

Компания добавляет поддержку полосы пропускания до 200 МГц в mmWave, а также поддержку mmWave 5G в автономном режиме (SA). Эти обновления необходимы для развертывания mmWave 5G в Китае, но в итоге станут полезными и для всех остальных. Snapdragon X65 поддерживает агрегацию несущих до 1 ГГц в миллиметровом диапазоне и 300 МГц в спектре до 6 ГГц.

Ещё одно улучшение Snapdragon X65 заключается в росте энергоэффективности благодаря новым функциям, которые являются частью технологии PowerSave 2.0. Модем теперь поддерживает UE-Assisted Information, когда устройство и базовая станция могут обмениваться информацией для автоматической настройки таких параметров, как количество несущих, пропускная способность и тепловые характеристики в зависимости от ситуации.

Модем Snapdragon X65 уже тестируется и может появиться в составе устройств в конце этого года. Что касается эталонных дизайнов M.2 для модемов Snapdragon X62 и X65, они также доступны клиентам, которые могут начать создавать карты на их основе.

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