Microsoft собирается выпустить потребительскую версию HoloLens
5 лет назад компания Microsoft представила наголовное устройство HoloLens для предприятий и военного применения. Теперь она подумывает предложить это устройство обычным людям. Об этом заявил глава Microsoft Mixed Reality Алекс Кипман.
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В интервью он рассказал, что принесут технологии дополненной и смешанной реальности. Помимо разговора о платформе смешанной реальности Microsoft Mesh, предназначенной для совместимости с многочисленными гарнитурами виртуальной и дополненной реальности, Кипман говорил относительно важности распространения этой технологии среди широких слоёв населения.
Microsoft планирует возглавить гонку технологий AR/MR, но для этого ей необходимо расширять целевую аудиторию своих продуктов. В настоящее время Microsoft продаёт устройства HoloLens в основном компаниям из разных секторов и вооруженным силам США.
Стоит отметить, что потребительская HoloLens наверняка будет стоить немало. HoloLens 2 в Microsoft Store стоит $3500.
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Потребительская HoloLens должна быть меньшего размера по сравнению с HoloLens 2, выходить в виде пары «социально приемлемых очков» и предлагать уровень погружения, который выходит за рамки простых уведомлений.
Учитывая, что HoloLens 2 весит более 500 г и потребляет 8 Вт, пара очков AR должна весить около 90 г и потреблять всего 2 Вт. Это выглядит труднорешаемой задачей, учитывая количество компонентов внутри.
Microsoft работает с Epic и Niantic над созданием открытой платформы смешанной реальности. Представитель компании не сообщил о сроках выпуска потребительской версии HoloLens, но заверил, что это произойдёт не в нынешнем году.
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