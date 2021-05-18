Релиз нового iPad Pro может быть отложен из-за проблем с производством дисплеев
21 мая от компании Apple ждали анонса нового планшета iPad Pro с экраном 12,9 дюйма. Анонс может и состояться, но это не значит, что планшет скоро появится на прилавках.
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Информационное агентство Bloomberg утверждает, что сделавшим предварительный заказ может потребоваться ждать июня или даже июля. Виноваты проблемы с производством экранов для новых планшетов. В них применяется Liquid Retina XDR с более чем 10000 светодиодов для максимальной контрастности и яркости. Яркость здесь может достигать 1600 нит. Поддерживается 2596 зон локального затемнения.
Мини-светодиоды меньше, чем в традиционных жидкокристаллических дисплеях. Поставщики панелей для Apple испытывают трудности с их производством в огромных количествах. Данная проблема не повлияет на дату выпуска 11-дюймового iPad Pro.
Обе модели были анонсированы в апреле. Они используют чип Apple M1, который обещает прирост скорости центрального процессора на 50% и графического на 40%. Задержка может привести к убыткам, которые Apple и без того ожидает в текущем квартале из-за продолжающегося дефицита полупроводников. Сумма убытков может достигать $4 млрд.
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