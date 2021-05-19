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Компания AMD скоро может выпустить новую линейку процессоров для персональных компьютеров. Однако, особого интереса они могут не представлять. Слухи говорят об обновлении моделей Ryzen 5000, как это было в своё время с появлением Ryzen 3000XT.

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Источник информации в Твиттере продемонстрировал модельные номера двух процессоров. Он называет их степпингом B2 Vermeer и похоже, кроме небольшого увеличения тактовой частоты, ничего нового здесь не будет.

Моделью 100-000000059-60_50/34_Y может оказаться Ryzen 9 5950XT. Он имеет прежние 16 ядер/32 потока и базовую частоту 3,4 ГГц, как и Ryzen 5950X, а также все другие характеристики Zen 3. Единственное отличие заключается в увеличении тактовой частоты в разгоне с 4,9 ГГц до 5 ГГц.

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Ожидается, что моделью 00-000000065-06_46/37_Y окажется Ryzen 5 5600XT. Его спецификации не отличаются от 5600X. Это номинальная тактовая частота 3,7 ГГц и в разгоне 4,6 ГГц. Это может быть ранний инженерный образец или обновлённая модель, а не представитель линейки XT.

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В прошлый раз AMD выпустила Ryzen 3800XT, но в этот раз неизвестно, появится ли 5800XT. Линейка Ryzen 3000XT была представлена в июне прошлого года. Если в этом году история повторится, ждать осталось недолго. В следующем месяце также могут выпустить материнские платы X570S.

Остаётся следить за тем, сможет ли появление новых процессоров хотя бы удовлетворить спрос или привести к снижению цен. Сами по себе эти процессоры не несут ничего нового.



