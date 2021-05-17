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Смысл устройств Samsung FE (Fan Edition) заключается в удовлетворении спроса со стороны продвинутых пользователей по умеренной цене. Пока неизвестно, сколько будет стоить следующий планшет южнокорейского производителя, но по характеристикам он не должен разочаровать.

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Galaxy Tab S7 FE, ранее известный под разными именами, от Tab S7 Lite до Tab S7+ Lite и Tab S7 XL Lite, может оказаться недорогой альтернативой iPad Pro (2021). В последние месяцы о нём появилось немало сведений. На этот раз стала известна ёмкость аккумулятора. Она будет составлять 10090 мАч, на уровне более дорогого прошлогоднего Galaxy Tab S7+. Ещё здесь будет быстрая подзарядка мощностью 45 Вт. Такая ёмкость батареи может означать большой размер корпуса. Не исключено использование экрана с диагональю 12,4 дюйма с разрешением 2560 x 1600.

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Такой же размер экрана у планшета Tab S7 Plus, а число пикселей аналогично 11-дюймовому Tab S7. Это отличные показатели для планшета, который должен выйти на смену Tab S6 Lite с экраном 10,4 дюйма с разрешением 2000 x 1200 и батареей 7040 мАч. Конкурент в лице 12,9-дюймового iPad Pro от Apple (2020) обладает батареей 9720 мАч.

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В отличие от смартфона Galaxy S20 FE, где вместо стекла на обратной стороне корпуса применяется пластик и экран плоский, Galaxy Tab S7 FE выглядит практически идентично Galaxy Tab S7+. Это означает тонкий и лёгкий планшет из сочетания металла и стекла со стилусом и двойной задней камерой.

Ради экономии может применяться процессор Snapdragon 750 и оперативная память в объёме 4 Гб. Экран может быть TFT LCD, камеры сзади 8 Мп и 5 Мп, два стереодинамика вместо четырёх. Может быть поддержка стандарта связи 5G. Анонс ожидается в июне.



