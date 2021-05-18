Google собирается значительно поменять дизайн Pixel 6
Компания Google продолжает выпускать свои немногочисленные смартфоны Pixel. В этом году новые аппараты могут получить процессоры собственного производства Google. Кроме того, внешний вид может претерпеть заметные изменения.
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Несколько лет назад был выпущен аппарат Google Nexus 6P с горизонтальной чёрной стеклянной полосой сзади. Там были камеры, датчик NFC и антенны. Нечто похожее Google собирается предложить и нынешней осенью.
В сети появились предположительные изображения нового смартфона. Ожидается стандартный аппарат и модель XL. В прошлом году Pixel 5 был выпущен один, а теперь более крупный экземпляр может получить название Pro.
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Не исключено появление третьей задней камеры. Раньше программное обеспечение Google позволяло на равных конкурировать с остальными даже с одной камерой. Однако, постепенно и Google начинает увеличивать число камер.
На передней панели для изменений не так много пространства. Сканер отпечатков пальцев может оказаться внутри экрана, отверстие под камеру переместиться в центр.
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