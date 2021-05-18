Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Google продолжает выпускать свои немногочисленные смартфоны Pixel. В этом году новые аппараты могут получить процессоры собственного производства Google. Кроме того, внешний вид может претерпеть заметные изменения.

реклама

Несколько лет назад был выпущен аппарат Google Nexus 6P с горизонтальной чёрной стеклянной полосой сзади. Там были камеры, датчик NFC и антенны. Нечто похожее Google собирается предложить и нынешней осенью.

анонсы и реклама 65% скидки в Ситилинке, смотри 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

В сети появились предположительные изображения нового смартфона. Ожидается стандартный аппарат и модель XL. В прошлом году Pixel 5 был выпущен один, а теперь более крупный экземпляр может получить название Pro.

реклама

Не исключено появление третьей задней камеры. Раньше программное обеспечение Google позволяло на равных конкурировать с остальными даже с одной камерой. Однако, постепенно и Google начинает увеличивать число камер.

На передней панели для изменений не так много пространства. Сканер отпечатков пальцев может оказаться внутри экрана, отверстие под камеру переместиться в центр.



