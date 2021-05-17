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Созданная не далее как в воскресенье криптовалюта STOPELON в последние часы показала значительный рост курса. Как нетрудно понять из названия, её создателям и покупателям сильно надоел Илон Маск, который своими высказываниями постоянно влияет на курсы криптовалют.

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У этого альткоина есть ограничение на покупку и продажу в размере 1 млрд монет, а пул ликвидности заблокирован на 48 дней. Был создан один триллион монет, темпы их сжигания ради дефляции составляют 40%. 6% комиссии за транзакции будут передаваться владельцам монет.

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STOPELON является частью кампании по лишению Илона Маска контроля над Tesla. План состоит из пяти ступеней, а заработанные на этой криптовалюте деньги хотят потратить на покупку акций Tesla. После этого держатели монет смогут влиять на действия компании.

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В конце прошлого года доля акций Илона Маска Тесла составляла 22%. Проблемой может стать положение устава компании о подавляющем большинстве голосов. Чтобы крупные изменения прошли, за них должны проголосовать не менее двух третей акционеров. К числу таких изменений относятся слияния, поглощения, изменения вознаграждения членам совета директоров. Владельцам STOPELON потребуется поддержка примерно 80% держателей акций Tesla, что вряд ли возможно. Ещё Маск получит миллионы опционов на акции в компенсационном пакете за 2018 год.

Даже если план не сработает, можно понять, что некоторых участников криптовалютного рынка Маск начинает раздражать. В последние месяцы он публично высказывается о разных криптовалютах едва ли не по несколько раз на дню, манипулируя курсом. STOPELON является уже не первой криптовалютой против Маска. Другая получила более нецензурное название Fuckelon, что не мешает ей иметь капитализацию в несколько миллионов долларов.

Среди последних действий Маска заявление об отказе Tesla продавать электромобили за биткоины из-за отрицательного влияния майнинга на экологию. Оппоненты возражают, что банковский и финансовый сектор расходуют больше энергии, да и в батареях электромобилей энергия появляется не из воздуха.

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