Samsung показала следующее поколение гибких дисплеев
Компания Samsung первой выпустила гибкий смартфон и в результате этого сейчас лидирует в перспективной категории этих устройств. Она обещала выпускать новые модели, которые должны оказаться дешевле прежних и пользоваться большим спросом. В понедельник южнокорейский производитель рассказал о будущих устройствах, в том числе с более крупными гибкими экранами. Информация была представлена на мероприятии Display Week 2021.
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Среди концептов показали дважды сворачивающуюся панель OLED, которую можно применять в смартфонах. В развёрнутом состоянии размер диагонали составляет 7,2 дюйма. Это промежуточное значение между Galaxy Z Flip (6,7 дюйма) и Galaxy Fold 2 (7,6 дюйма).
Если не сворачивать смартфон, то можно выдвигать OLED-дисплей по горизонтали. Такой концепт Samsung тоже продемонстрировала. Ещё она обещает первый гибкий планшет, а пока показала складной экран с диагональю 17 дюймов. Когда он развёрнут, у него соотношение сторон 4:3.
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Напоследок была показана камера внутри дисплея (UPC) на прототипе ноутбука с безрамочным экраном. Samsung обещает более тонкие и лёгкие ноутбуки с уменьшенными рамками.
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