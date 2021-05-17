Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Известная в мире фотоаппаратов компания Leica из-за санкций рассталась с производителем смартфонов Huawei. Ей не потребовалось много времени, чтобы найти нового партнёра. Правда, аппараты этого партнёра выпускаются далеко не во всех странах. Японская компания Sharp анонсировала у себя в стране смартфон Aquos R6. Её объектив под брендом Leica находится перед самой крупной камерой среди всех смартфонов.

реклама

Разрешение этой камеры составляет 20 Мп, размер сенсора 1 дюйм. Характеристики у неё напоминают компактные фотоаппараты Sony RX100. Это только второй раз, когда сенсор размером 1 дюйм добирается до смартфонов. Первым производителем такого устройства была компания Panasonic, которая известна вовсе не смартфонами. Ещё в 2014 году она представила модель CM1 на Android. Нетрудно догадаться, что обладателей этого смартфона оказалось совсем немного. Среди распространённых аппаратов можно назвать Xiaomi Mi 11 Ultra, где размер сенсора составляет 1/1,12 дюйма.

анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

В данном случае применяется объектив Summicron с апертурой f/1.9. Это более широкое значение, чем на камерах других смартфонов, оно эквивалентно фокусному расстоянию 19 мм. Скорее это можно считать территорией сверхширокоугольных камер. Это единственная камера данного смартфона, поэтому для получения традиционного фокусного расстояния нужно пользоваться зумом. Внутри выступа камеры располагается также светодиодная вспышка и сенсор time-of-flight.

Ещё у этого смартфона можно обратить внимание на экран Pro IGZO OLED. Диагональ у него 6,6 дюйма, разрешение 2730 х 1260, яркость достигает 2000 нит, а частота обновления варьируется от 1 до 240 Гц. Мало какие смартфоны на Android сейчас предлагают переменную частоту обновления на экранах OLED, чтобы она менялась в реальном времени. Похоже, с технологической точки зрения это самый продвинутый экран современных смартфонов.

реклама

Остальные характеристики тоже не подкачали и обладатели смартфона получат Snapdragon 888, 12 Гб оперативной памяти, 128 Гб хранилище и батарею ёмкостью 5000 мАч. К сожалению, для его покупки желательно жить в Японии. Продажи там начнутся в июне у операторов мобильной связи NTT Docomo и SoftBank, цены пока названы не были.



