Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Представлен новый смартфон Sharp с огромной камерой с брендом Leica и лучшим дисплеем Pro IGZO OLED

Размер сенсора составляет 1 дюйм, рекорд для смартфонов
[ ] для раздела Блоги
+
65% скидки в Ситилинке, смотри
1Tb HDD на распродаже в Регарде
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Известная в мире фотоаппаратов компания Leica из-за санкций рассталась с производителем смартфонов Huawei. Ей не потребовалось много времени, чтобы найти нового партнёра. Правда, аппараты этого партнёра выпускаются далеко не во всех странах. Японская компания Sharp анонсировала у себя в стране смартфон Aquos R6. Её объектив под брендом Leica находится перед самой крупной камерой среди всех смартфонов.

реклама

Разрешение этой камеры составляет 20 Мп, размер сенсора 1 дюйм. Характеристики у неё напоминают компактные фотоаппараты Sony RX100. Это только второй раз, когда сенсор размером 1 дюйм добирается до смартфонов. Первым производителем такого устройства была компания Panasonic, которая известна вовсе не смартфонами. Ещё в 2014 году она представила модель CM1 на Android. Нетрудно догадаться, что обладателей этого смартфона оказалось совсем немного. Среди распространённых аппаратов можно назвать Xiaomi Mi 11 Ultra, где размер сенсора составляет 1/1,12 дюйма.

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

В данном случае применяется объектив Summicron с апертурой f/1.9. Это более широкое значение, чем на камерах других смартфонов, оно эквивалентно фокусному расстоянию 19 мм. Скорее это можно считать территорией сверхширокоугольных камер. Это единственная камера данного смартфона, поэтому для получения традиционного фокусного расстояния нужно пользоваться зумом. Внутри выступа камеры располагается также светодиодная вспышка и сенсор time-of-flight.

Ещё у этого смартфона можно обратить внимание на экран Pro IGZO OLED. Диагональ у него 6,6 дюйма, разрешение 2730 х 1260, яркость достигает 2000 нит, а частота обновления варьируется от 1 до 240 Гц. Мало какие смартфоны на Android сейчас предлагают переменную частоту обновления на экранах OLED, чтобы она менялась в реальном времени. Похоже, с технологической точки зрения это самый продвинутый экран современных смартфонов.

реклама

Остальные характеристики тоже не подкачали и обладатели смартфона получат Snapdragon 888, 12 Гб оперативной памяти, 128 Гб хранилище и батарею ёмкостью 5000 мАч. К сожалению, для его покупки желательно жить в Японии. Продажи там начнутся в июне у операторов мобильной связи NTT Docomo и SoftBank, цены пока названы не были.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны sharp смартфоны.
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P2451F (2021)
2
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
3
Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
11
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
60
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
17
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
14
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
44
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3700Х & GeForce RTX 2070 Super
14

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 21
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 60
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 76
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 27
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi может вернуть свой популярный Redmi Note 8
5
Выясняем, что купить, когда все видеокарты разобрали майнеры – лучшие GPU на вторичке от Benchmark
69
Выясняем, как ускорить добычу Chia Coin и какие комплектующие выбрать для начала майнинга
95
Обрушение SHIBA INU и коррекция рынка криптовалют привели к падению доходов майнеров Ethereum на 50%
67
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 на 33 актуальных смартфона 2020-2021 года
1
Неожиданное падение цены Эфириума привело к рекордному снижению доходов майнеров на 250% за сутки
43
Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8 Pro и ещё 20 смартфонов получат стабильную MIUI 12.5 до конца мая
+
Sony проведёт финальную раздачу в рамках инициативы Play at Home
4
Дорогой юмор: Стоимость акций Tesla уменьшилась на 20 миллиардов из-за шутки Илона Маска
36
29 смартфонов Huawei и Honor получили новую операционную систему HarmonyOS 2.0
6
Илон Маск может иметь финансовую заинтересованность в пиаре криптовалюты Догикоин
11
Добыча Эфириума на видеокартах уже в июле может стать убыточной – EIP-1559 снизит комиссии в 2 раза
51
Corsair знакомит пользователей с DDR5 в новой брошюре и предвещает 512 ГБ памяти в настольных ПК
51
Большое обновление Sun Valley для Windows 10 изменит принцип доступа к стандартным приложениям
8
Илон Маск назвал условия для победы Догикоина над Биткоином
6
Tesla Model S Plaid с выдвижным антикрылом прошла испытания на гоночном треке
17
Новый дизайн Discord огорчил пользователей
10
33% всех добытых монет Chia Coin принадлежат одному человеку, а ёмкость жёстких дисков равна 1600 Пб
8
Авторы Escape from Tarkov рассказали о запланированных изменениях для игры
11
Илон Маск вновь обвалил курс Bitcoin, пригрозив распродать все монеты, принадлежащие Tesla
49

Популярные статьи

10 игр-хитов старше 10 лет с отличной графикой, неплохо выглядящих в 2021 году
37
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Kingston A2000 объёмом 250 Гб
57
Выбираем оптимальный шестиядерный процессор в мае 2021 года
21
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 2
24
Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
11
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
3
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P2451F (2021)
2

Сейчас обсуждают

Flyss
13:10
Да он вообще какой-то отбитый, маск этот. Как его до сих пор SeC не прижучили.
Илон Маск вновь обвалил курс Bitcoin, пригрозив распродать все монеты, принадлежащие Tesla
Сергей Vorvort
13:09
Про диверсификацию инвестиций слышал? Вот квартира одна из них.
Илон Маск вновь обвалил курс Bitcoin, пригрозив распродать все монеты, принадлежащие Tesla
Flyss
13:09
Брать убитую вхлам карту за 30к? Да она через пару месяцев сдохнет, после изнасилования майнерами и памяти по 110С.
Илон Маск вновь обвалил курс Bitcoin, пригрозив распродать все монеты, принадлежащие Tesla
Zelot
13:09
https://www.cnews.ru/news/top/2021-05-13_soosnovatel_microsoft_izmenyal
В уходе Билла Гейтса из Microsoft могла быть виновата женщина
Kae'f Saga
13:08
Устарела инфа уважаемый диванный п. Эфир уже и на асиках добывают...
Выясняем, как ускорить добычу Chia Coin и какие комплектующие выбрать для начала майнинга
LordTornado
13:08
Ты хотел сказать 2 зелени? :)
Курс Bitcoin упал ниже 43 000 долларов
Dmitry Smit
13:07
Поздно ты скомуниздил новость. Или что, пока проснулся, пока въебал кофе, вздрочнул,потом уже залез на хобот и скомуниздил?
В сеть слили геймплей недавно анонсированного шутера The Division: Heartland
century84
13:07
Слишком много.
Курс Bitcoin упал ниже 43 000 долларов
Evgeniy Som
13:05
Была же транзакция на миллиард недавно, откуда знаешь что не маск сливал? Хотя он мог по по 10К сливать каждый час чтобы не заподозрили, ты же у нас аналитик - давай опровергни фактами это а нет то ва...
Илон Маск вновь обвалил курс Bitcoin, пригрозив распродать все монеты, принадлежащие Tesla
wwr222
13:03
Поиграй-увидишь...
Выбираем оптимальный шестиядерный процессор в мае 2021 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем