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Интерфейс прикладного программирования под Google и Apple под названием GAEN используется в нескольких приложениях для отслеживания людей с covid-19. Используется стандарт связи Bluetooth для отслеживания и предупреждения пользователей о контакте с заражённым человеком. Это может спасти жизнь как самому пользователю, так и окружающим его людм.

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Интерфейс был представлен в прошлом июне, но до сих пор его эффективность была непонятной. Теперь 13 авторов опубликовали исследование, призванное пролить свет на этот вопрос. В частности, рассматривается эффективность приложения NHS в Англии и Уэльсе.

Сделан вывод, что это приложение могло спасти на данной территории от 4200 до 8700 человек. В Великобритании от коронавируса скончались больше 128000 человек.

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Исследование показывает, что рост использования приложения на 1% сокращает число случаев заражения на 0,79%. Исследователи делают вывод, что приложение предотвратило заражение от 100000 до 900000 человек.

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Интеграция приложения с тестами также сыграла важную роль. Заказываемые через него тесты на коронавирус активируют действия автоматически и пользователю не нужно вводить в приложение результаты. Это позволяет ускорить отслеживание контактов.

Помогает не только функциональность приложения. Предположительно, установившие его люди могут стараться держаться на большем расстоянии от других людей, поскольку приложение отслеживает это и может порекомендовать сесть на карантин.

С сентября Apple и Google выпускают уведомления о возможном заражении covid-19 без установки приложений на устройства. Исследователи говорят, что поскольку смартфоны распространены повсеместно, подобные приложения должны стать привычным делом для общественного здравоохранения.



