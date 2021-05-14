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Компания MSI стала очередной жертвой злоумышленников, которые создали фальшивую копию её официального сайта. Она предупреждает пользователей о его существовании. Здесь содержится вредоносное программное обеспечение, который выдаёт себя за популярное приложение для разгона MSI Afterburner.

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«Фальшивый веб-сайт копирует внешний вид официального сайта MSI и предлагает скачать и установить Afterburner. На этой веб-странице размещено программное обеспечение, которое может содержать вирусы, трояны, кейлоггеры и другие типы вредоносных программ, замаскированных под MSI Afterburner. НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С ЭТОГО ВЕБ-САЙТА», предупреждает MSI.

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Как чаще всего бывает в случае с такими подделками, URL-адрес похож на оригинальный, чтобы люди не могли заметить разницы. Официальная ссылка на Afterburner на настоящем сайте MSI была временно закрыта по причине планового обслуживания. В результате люди стали искать приложение на альтернативных сайтах.

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MSI сообщает, что «ведутся необходимые действия» по удалению вредоносного сайта. «Мы осуждаем нарушение наших прав собственности и ущерб, нанесенный репутации MSI».

Поддельный сайт в данный момент недоступен, но злоумышленники часто создают копию взамен закрытого сайта.



