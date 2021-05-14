Sony обещает увеличить объём производства PlayStation 5
Если вы входите в число желающих приобрести игровую консоль PlayStation 5, но не можете найти её в продаже, производитель в будущем обещает исправить положение дел. Не так давно Sony утверждала, что спрос может превышать предложение до 2022 года включительно. Теперь президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что надеется на нормализацию ситуации во второй половине нынешнего года.
реклама
PlayStation 5 представляет собой один из многочисленных продуктов, которые в момент релиза было затруднительно найти в продаже. Высокий спрос из-за пандемии коронавируса и дефицит чипов плюс активность спекулянтов приводят к росту цен и отсутствию устройств в продаже.
Вслед за публикацией результатов прошлого квартала финансовый директор Sony Хироки Тотоки предупредил, что даже при получении большего числа компонентов и увеличении производства PS5 в следующем году предложение всё равно не сможет догнать спрос. У Райана более оптимистичный взгляд на вещи. «Мы делаем всё возможное, чтобы улучшить ситуацию».
«Объём производства может увеличиться уже нынешним летом и второй половине года. Тогда мы рассчитываем на улучшение баланса между спросом и предложением».
реклама
Sony реализовала 7,8 млн экземпляров PlayStation 5. Это больше, чем было продано PlayStation 4 за такое же время с момента релиза. Вот только неизвестно, сколько из этого числа приобрели себе перекупщики.
Нынешнее заявление может быть сделано, чтобы успокоить недовольных покупателей. Твёрдых гарантий никто не даёт и остаётся только надеяться на лучшее.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила