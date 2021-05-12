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В марте компания Samsung сообщила, что в этом году вряд ли будет представлен новый аппарат линейки Galaxy Note. Виноват в этом глобальный дефицит чипов. Проблемы с поставками теперь начинают затрагивать и смартфоны средней ценовой категории этого производителя.

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Появилась информация, что Samsung пришлось перенести релиз новых представителей серии Galaxy A в некоторых странах. В первую очередь пострадали два отлично продающихся смартфона Galaxy A52 и A72.

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Источники этих сведения утверждают, что эти аппараты должны были поступить на международные рынки в апреле. В результате они до сих пор продаются только в Европе и нескольких странах других регионов.

США является одним из наиболее важных для Samsung рынков, но и там пока предлагается только модель Galaxy A52 5G. Одновременно с ним был анонсирован Galaxy A72, но до американских прилавков он пока так и не добрался.

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Хуже всего то, что новая дата начала продаж не называется. Доходы мобильного подразделения Samsung во многом зависят от продаж аппаратов средней ценовой категории, поэтому оно рискует потерять немалые деньги.

Генеральный директор компании Qualcomm недавно сообщил, что в лучшем случае дефицит чипов продлится до конца нынешнего года. Более пессимистичные прогнозы говорят о дефиците вплоть до 2023 года.



