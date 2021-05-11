Samsung представила память DDR5 на основе интерфейса CXL
Компания Samsung представила очередную инновацию в сфере оперативной памяти. Ранее в этом году она анонсировала HBM-PIM с применением искусственного интеллекта. На этот раз нашему вниманию предлагается DDR5 на интерфейсе Compute Express Link (CXL).
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Производитель утверждает, что стандарт DDR нового поколения даст возможность передавать огромные массивы данных благодаря своей большой вместимости. Подобная памяти не предназначается для домашних компьютеров, по крайней мере в ближайшее время. Она нужна для высокопроизводительных вычислений, обработки алгоритмов искусственного интеллекта, больших массивов данных. От ускорения вычислений могут выиграть и обычные пользователи.
Высокопроизводительные вычисления двигаются в сторону гетерогенности. В результате хост и сопроцессоры должны эффективно работать вместе, а для этого нужен согласованный стандарт межсоединений. Compute Express Link (CXL) является как раз таким. Это открытый стандарт на основе PCIe 5.0. Он обладает связью с кешем и отлично годится для высокопроизводительных гетерогенных вычислений следующего поколения.
Также Samsung внесла изменения в контроллер памяти и в программное обеспечение. В том числе это относится к разметке памяти, преобразованию интерфейса и управлению ошибками.
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Новая DDR5 на CXL была проверена на серверной платформе Intel следующего поколения. Это может быть будущая платформа Sapphire Rapids, которая должна прийти на смену текущей линейке Ice Lake SP Xeon.
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