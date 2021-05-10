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Приложения такого гиганта, как Facebook, не могут не пользоваться массовой популярностью. В этом можно убедиться, если посмотреть на список наиболее часто загружаемых программ на Android. 5 млрд раз скачали только 13 приложений. Разработчиком большинства из них является Google, а единственной другой компанией оказалась Facebook. Теперь этот рубеж преодолела ещё одна программа от неё.

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В этом списке находятся такие популярные приложения, как YouTube, Карты, Gmail. Программа Facebook вошла в список в 2019 году, WhatsApp в начале 2020 года. Третьим приложением Facebook является Facebook Messenger. Данные компании Statista показывают, что программа занимает второе место по числу ежемесячно активных пользователей, их здесь 1,3 млрд. Лидировала по состоянию на январь нынешнего года WhatsApp с 2 млрд активных пользователей.

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Facebook Messenger до сих пор не предлагает сквозного шифрования и его ждут не раньше будущего года. Как видно, на популярность программы это не повлияло.

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Facebook давно критикуют за проблемы с конфиденциальностью пользовательских данных. Кроме того, социальную сеть постепенно начинают считать предназначающейся для людей более старшего поколения, а для молодёжи появляются новые варианты. Пока это не мешает Facebook продолжать зарабатывать миллиарды.



