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Блокчейн в основе криптовалюты эфир под названием Ethereum достиг важной вехи. На фоне рекордного роста курса этой валюты соответственно выросла и сетевая активность.

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Из-за огромного увеличения ежедневных комиссий за транзакции в эфире, а также соответствующего увеличения добытых блоков, Ethereum в мае добавил эфира на сумму $71,88 млн. Судя по таблице John Street Capital, за это время было добавлено $66,39 млн в биткоинах.

Этот результат имеет важные последствия для запланированного внедрения Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1559, которое должно быть запущено в июле. В настоящее время майнеры на блокчейне Ethereum получают определённое количество эфира в качестве комиссии за транзакцию всякий раз, когда транзакция добавляется в блокчейн. Предложение EIP 1559 предусматривает автоматизацию расчёта базовой комиссии за транзакцию на основе сетевой активности. Эта базовая плата в эфире затем будет уничтожена, тем самым снизив темпы ежегодного прироста эфира с нынешних 5% до всего лишь 1%-2%.

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Ethereum также переключается с майнинга на стекинг. Вместо того, чтобы тратить вычислительную мощность на добавление новых блоков, майнерам нужно будет только удерживать эфир в главных узлах. Затем вознаграждение за обработку транзакций будет распределяться в зависимости от того, сколько эфира поставил майнер, тем самым значительно уменьшая энергетический след Ethereum.

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Тот факт, что предложение в сети Ethereum уже опережает предложение биткоина, доказывает необходимость EIP 1559 для сокращения инфляционного давления и обеспечения стабильности цен. Это важное условие для того, чтобы эфир стал повсеместно распространённым. Этот механизм проложит путь для постепенного повышения цен на эфир. В результате Уолл-стрит оптимистично оценивает перспективы Ethereum и многие аналитики ждут уже в этом году роста курса до $10000 или даже выше.



