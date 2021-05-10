Apple начнёт использовать свои модемы 5G в iPhone в 2023 году
В нынешнем году в линейке смартфонов iPhone 13 будут применяться модемы Qualcomm Snapdragon X60 5G. Предстоит подождать пару минут, прежде чем Apple перейдёт на модемы собственного изготовления.
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Аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо даёт ещё один прогноз. Представитель Apple Джонни Сроуджи говорил, что компания начала разработку своего модема в прошлом году.
Заменить модемы будет не просто, поскольку в многолетнем соглашении между Apple и Qualcomm указано, что производитель iPhone будет использовать сторонние модемы 5G в течение нескольких лет. Согласно одному документу, некоторые продукты Apple, запускаемые в период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2024 года, будут использовать либо Snapdragon X65, либо Snapdragon X70. Если предположить, что предсказание Куо окажется верным, не похоже, что Apple полностью откажется от Qualcomm.
Модемы Apple 5G могут обеспечить повышенную скорость беспроводной связи, меньшие задержки и улучшенную эффективность по сравнению с предложениями Qualcomm. Apple неоднократно доказывала, что её собственные чипы обычно на высоте. Так было недавно в случае с чипом M1, который используется в нескольких продуктах, включая последний 24-дюймовый iMac.
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Также Куо считает, что iPhone 2023 года поступит с Face ID внутри экрана и объективом-перископом. По словам аналитика, 2023 год также может стать годом, когда Apple представит свой первый гибкий iPhone. Другие эксперты утверждают, что Apple может представить свой модем 5G только в 2025 году.
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