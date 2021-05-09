Apple снова упомянула о способности часов Apple Watch Series 7 измерять сахар в крови
Не так давно появлялась новость о том, что в смарт-часах Apple Watch Series 7 в нынешнем году появится возможность измерять уровень сахара в крови. В результате диабетики смогут на основании этих данных выбирать нужную дозу инсулина перед приемом пищи.
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Сейчас для измерения сахара применяется глюкометр и необходимо прокалывать палец иглой. Это неприятно само по себе, а к тому же кровь наносится на довольно дорогие тестовые полоски. Между тем, выбирать диабетикам не приходится. Если вколоть слишком много инсулина, есть вероятность потерять сознание и впасть в кому. Если инсулина будет мало и сахар будет высоким, повреждаются внутренние органы.
Чтобы обойтись без проколов, Apple может использовать инфракрасное излучение из часов. Оно будет проникать под кожу и тем самым определять уровень сахара в крови. Затем остаётся только отобразить полученные значения на экране часов.
Слух о появлении такой возможности в часах существует не первый год, но сейчас всё серьёзно как никогда. Компания провела опрос среди обладателей Apple Watch в Бразилии. В этом опросе спрашивается об использовании сторонних приложений для снижения физической активности, приёме пищи, уровне глюкозы в крови и т.д.
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Ранее в этом году появлялась информация, что Apple тестирует надёжность и стабильность работы системы мониторинга глюкозы в крови. У компании есть патенты на неинвазивные способы анализа крови. Предположительно, Samsung работает над такой же технологией. Если она появится в составе носимых устройств, диабетики смогут значительно сэкономить и избавиться от болезненных ощущений.
Apple не впервые использует вопросы для анализа пожеланий потребителей. В прошлом году был опрос относительно адаптера для подзарядки. В итоге он не вошёл в состав смартфонов серии iPhone 12.
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