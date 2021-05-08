Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пользователи браузера Microsoft Edge жалуются на проблемы в его работе при просмотре видео на YouTube. Ещё в прошлом месяце на форуме Reddit стартовало обсуждение этой неполадки и в последнее время число пострадавших становится всё больше.

реклама

Инженер Microsoft две недели назад порекомендовал отключить аппаратное ускорение. Впрочем, этот совет помогает далеко не всем и проблема явно более глубокая. Можно попытаться установить последние сборки браузера Canary и проверить, не пропадёт ли проблема. Также можно отправить в Microsoft отчёт об ошибке, когда браузер в очередной раз аварийно завершит работу.

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Проблема с работой YouTube была зафиксирована ещё в предварительных сборках браузера. Правда, на этот раз ошибка может быть другая. Видео начинает загружаться в полноэкранном режиме, после чего зависает и может привести к падению всего браузера. Можно попытаться завершить процесс в диспетчере задач.

Частичное решение есть в канале Canary, также оно начинает распространяться в каналах Dev и Beta, а в итоге доберётся до финального варианта браузера.

реклама



