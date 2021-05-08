Ошибка браузера Edge приводит к его аварийному закрытию при просмотре YouTube
Пользователи браузера Microsoft Edge жалуются на проблемы в его работе при просмотре видео на YouTube. Ещё в прошлом месяце на форуме Reddit стартовало обсуждение этой неполадки и в последнее время число пострадавших становится всё больше.
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Инженер Microsoft две недели назад порекомендовал отключить аппаратное ускорение. Впрочем, этот совет помогает далеко не всем и проблема явно более глубокая. Можно попытаться установить последние сборки браузера Canary и проверить, не пропадёт ли проблема. Также можно отправить в Microsoft отчёт об ошибке, когда браузер в очередной раз аварийно завершит работу.
Проблема с работой YouTube была зафиксирована ещё в предварительных сборках браузера. Правда, на этот раз ошибка может быть другая. Видео начинает загружаться в полноэкранном режиме, после чего зависает и может привести к падению всего браузера. Можно попытаться завершить процесс в диспетчере задач.
Частичное решение есть в канале Canary, также оно начинает распространяться в каналах Dev и Beta, а в итоге доберётся до финального варианта браузера.
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