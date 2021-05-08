Twitter позволяет жертвовать деньги при помощи Tip Jar
Социальная сеть Twitter решила упростить процесс отправки и получения денежных пожертвований. Встроенная функция под названием Tip Jar позволит желающим финансово поддержать любимых авторов. Для этого нужно нажать на иконку Tip Jar рядом с кнопкой «Читать» на странице профиля пользователя. Откроется список доступных платёжных систем.
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Сейчас поддерживаются платёжные системы Patreon, PayPal, Bandcamp, Cash App и Venmo. Twitter не берёт комиссию, в отличии от платёжных систем. Пользователи социальной сети на английском языке уже сейчас могут отправлять пожертвования в приложениях на Android и iOS. Правда, принимать эти пожертвования пока может ограниченный круг пользователей. Это различные авторы, журналисты, эксперты и некоммерческие организации. Со временем этот круг будет расширяться.
Если использовать для пожертвований PayPal, при выборе в категории «Товары и сервисы» получатель узнает ваш адрес. Чтобы этого не произошло, нужно выбрать категорию «Друзья и семья».
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