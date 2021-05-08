WhatsApp снова переносит последний срок принятия изменений политики конфиденциальности
В последние несколько месяцев принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp переживает непростые времена. В январе были анонсированы противоречивые изменения в политике конфиденциальности, в результате чего многие пользователи перешли на конкурирующие приложения Signal и Telegram.
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В результате разработчики перенесли последний срок принятия нового пользовательского соглашения на 15 мая. Теперь дата снова перенесена на неопределённый срок.
Издание The Press Trust of India в Твиттере сообщает, что в WhatsApp приняли решение не приостанавливать действие аккаунтов, обладатели которых не примут новую политику. После этого спустя какое-то время такие аккаунты должны были быть полностью удалены. Очевидно, их было бы слишком много.
Представитель WhatsApp пишет, что большинство пользователей приняли новые условия, а остальным они продолжат напоминать о необходимости сделать это. Отменять новые условия пользовательского соглашения не планируется.
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Через несколько недель уведомление внутри приложения будет отображаться постоянно. В результате пропадёт доступ к списку чатов, но можно будет отвечать на входящие звуковые и видеозвонки. Если включены уведомления, можно будет нажать на них, чтобы читать и отвечать на сообщения и пропущенные звонки. Ещё через несколько недель пропадёт возможность принимать звонки и уведомления, сообщения не будут поступать.
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