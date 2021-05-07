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Компания Lenovo является не только ведущим производителем компьютеров, но и одним из немногих серьёзных производителей планшетов. Если iPad является несомненным лидером, то в сегменте Android-планшетов Lenovo и Samsung предлагают лучшие модели. В прошлом году и в первые месяцы нынешнего года Lenovo показала значительный рост поставок планшетов. В частности, из последних предложений можно выделить модель Lenovo Tab P11 Pro.

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Данный планшет является далеко не последним, который Lenovo готовится предложить в ближайшее время. Скоро будет расширена линейка Yoga, где будет возможность подключения через интерфейс HDMI. Этим другие планшеты не могут похвастаться, но остальные характеристики пока остаются неизвестными. Неизвестно даже, будет ли этот планшет на Android, хотя выбор небогатый. На Windows планшетов выпускается значительно меньше.

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Также пока неизвестно, в каких странах этот планшет поступит в продажу. В частности, в США продаётся лишь одна модель Lenovo Yoga на Android, но в России выбор более обширный. Наверняка цена новинки будет выше, чем $270 за Yoga Smart Tab с поддержкой ассистента Google. По крайней мере, стоимость должна быть намного ниже по сравнению со смартфоном Sony Xperia Pro, где есть разъём HDMI, но за него нужно заплатить 2500.

Этот смартфон выпущен для профессиональных фотографов и видеооператоров, чтобы передавать отснятый контент или вести прямые трансляции. Что касается планшета, он скорее всего будет предназначаться в первую очередь для игр. Его можно будет подключать к консолям вроде Nintendo Switch и выводить на экран с диагональю не меньше 10 дюймов мобильные игры. На это не способен ни один из вариантов iPad или Samsung Galaxy Tab. Остаётся только ждать появления дополнительной информации и самого планшета Lenovo.

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