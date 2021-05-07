Углеродное загрязнения в Китае превосходит загрязнение во всех развитых странах вместе взятых
Хотя Китай является локомотивом производства всего мира, он не может похвастаться наиболее передовыми и чистыми технологиями. В частности, здесь продолжают активно применяться угольные электростанции. По итогам прошлого года углеродное загрязнение в этой стране оказалось выше, чем в США, Евросоюзе и остальных развитых странах вместе взятых. На долю Китая приходится 27% выбросов парниковых газов от общего числа по всему миру.
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В последние 30 лет китайская экономика растёт, а вместе с ней растёт объём загрязнения. В развитых странах уровень загрязнения остаётся примерно на одном уровне с 1990 года, а в Китае он вырос в три с лишним раза. Увеличение загрязнения и стабильный уровень населения означают, что растёт объём загрязнения на душу населения. Сейчас оно составляет 10,1 тонны на человека, что немного ниже по сравнению с 10,5 тоннами в среднем в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) из 37 стран.
Статистика Rhodium Group говорит, что США лидирует с объёмом выбросов 17,6 тонны на человека. Президент США Джо Байден обещал, что к 2030 году США сократят выбросы вдвое. В докладе фигурируют и другие развитые страны, включая все 27 членов Евросоюза плюс Великобритания, Австралия, Канада, Чили, Исландия, Израиль, Япония, Южная Корея, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария и Турция.
Серьёзные ограничения в начале пандемии в Китае позволили экономике быстро восстановиться. В результате по итогам 2020 года выбросы на душу населения в Китае могут превысить средний показатель по странам ОЭСР.
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Рост выбросов углекислого газа в Китае в последние годы привлекает внимание других государств. В 2018 году был снят запрет на постройку новых угольных электростанций. Хотя в стране хватает солнечных панелей и ветряных турбин, наиболее распространено использование ископаемого топлива в промышленности и транспорте. В Китае сжигается половина угля мира.
Китайцы говорят, что имеют на это право, поскольку развитые страны на протяжении столетий занимались тем же. Так и есть — большая часть выбросов с 1750 года приходится на развитые сейчас страны, это примерно 1000 гигатонн. Теперь Китай быстро нагоняет их в этом плане. В 2019 году страна выбросила 52 мегатонн углекислого газа и эквивалентных парниковых газов, а с 1750 года общий объём выбросов составил 200 гигатонн.
С другой стороны, в 1750 году и позднее ещё не были доступны солнечная и ветряная энергетика. Половина совокупных выбросов углерода в странах ОЭСР была произведена до 1980 года, когда ветер и солнечная энергия были дорогими по сравнению с ископаемым топливом. Сейчас ситуация меняется. 80% угольных электростанций на территории США дешевле закрыть, чем эксплуатировать.
В Китае снижается стоимость ветровой и солнечной энергии. В результате строящиеся сейчас в стране угольные электростанции с совокупным объёмом выработки 247 ГВт будут выглядеть не только устаревшими, но и слишком дорогими. Из-за этого могут пострадать китайские инвестиции в другие страны мира. Она финансирует строительство угольных электростанций на 100 ГВт за пределами своей страны.
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Обязательства Китая в рамках Парижского соглашения таковы, что пик углеродного загрязнения придётся на 2030 год, а через 30 лет загрязнение должно стать нулевым. Даже если всё это удастся реализовать, это может не остановить глобальное потепление.
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