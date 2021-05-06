Представитель Microsoft подтвердил убыточность Xbox
Судебное противостояние между компаниями Apple и Epic Games позволяет заглянуть за кулисы, куда обычно вход закрыт. Среди прочего ещё раз подтвердился тот факт, что игровые консоли продаются в убыток. Вице-президент Xbox по развитию бизнеса Лори Райт рассказала, что продажи Xbox никогда не приносили прибыли. Это было сказано в ответ на вопрос юриста компании Epic Games.
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По словам Райт, консоль выпускается для поддержания непрерывного интереса к этой системе Microsoft. Сюда входят в том числе сервисы Xbox Live Gold и Xbox Game Pass на основе подписки.
Райт была одним из сторонних свидетелей, которых вызвали в суд для прояснения различий между игровыми консолями и смартфонами. В Epic Games надеялись отстоять свою точку зрения касательно того, что на консолях разделении доходов в соотношении 70%-30% является приемлемым, поскольку это её основной источник дохода. При этом у Apple якобы нет оснований брать такие же 30% в качестве комиссии на мобильных устройствах.
Также документы Microsoft показывают доходы и прибыли от продажи консолей Nintendo и Sony. У Sony PlayStation 4 могла стать первой консолью, которая принесла прибыль сама по себе. Не исключено, что PlayStation 5 и Xbox Series X/S со временем тоже станут прибыльными. Только Nintendo старается заработать на продаже именно консолей.
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Ранее в рамках этого судебного разбирательства стало известно, что Epic Games потратила миллионы на раздачу бесплатных игр, а Fortnite принесла миллиардные прибыли.
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