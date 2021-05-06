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Недавно разные аналитические фирмы выпустили статистические данные по продажам смартфонов в первом квартале года. Все они показывают, что Xiaomi наступает на пятки Apple в борьбе за второе место по объёмам поставок. По меньшей мере одна фирма считает, что Xiaomi смогла обойти её в важном регионе.

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Canalys утверждает, что Xiaomi опередила американского производителя в Европе и отстаёт только от Samsung. На долю Xiaomi здесь приходится 23% продаж против 19% у Apple. Рост Xiaomi в Европе за год составил 85% против 22% у Apple.

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Китайский производитель по большей части предлагает недорогие смартфоны и в Европе работает не так давно. В отличие от Apple, которая торгует наиболее дорогими аппаратами и работает в Европе не первое десятилетие. Можно не сомневаться, что при небольшой разнице в объёме продаж в пользу Xiaomi Apple выигрывает в плане прибыли, но Xiaomi в будущем может начать выпускать более дорогие устройства. Не исключено, что ознакомившись с этим брендом, покупатели готовы будут заплатить больше прежнего.

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Если же смотреть исключительно на Западную Европу, Xiaomi всё ещё уступает Apple с долей рынка 17% против 25%. Таким образом, главным спросом китайские смартфоны пользуются в Восточной Европе. Сюда относятся и Россия.

Продолжается падение Huawei на рынке смартфонов. Она находится на пятом месте с долей всего 3% в Европе и Западной Европе, уступая Oppo. Последняя показала рекордный рост на 197%.



