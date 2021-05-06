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Компания Nintendo за прошлый квартал реализовала 4,73 млн портативных игровых консолей Switch. Это почти в два раза превысило её собственные ожидания. Хотя обычно продажи в первом квартале падают по сравнению с последним кварталом предыдущего года, на этот раз они выросли на 44% по сравнению с первым кварталом 2020. Были превышены и прогнозы на год в целом, объём поставок составил 28,83 млн. Рост равен 37%, а за всю историю было продано 84,59 млн этих консолей.

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Подобная популярность привела к тому, что Switch превзошла продажи Game Boy Advance и в следующем году может опередить Wii. Помешать этому может разве что дефицит комплектующих. Пока японский производитель надеется в нынешнем финансовом году выпустить 25,5 млн консоль. Этот финансовый год закончится 22 марта 2022 года.

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Продажи программного обеспечения тоже оказались высокими. Было продано 230 млн игр, что превзошло прогнозы на 90 млн. Рост также составил 37%. Наибольшим спросом пользовалась игра Animal Crossing, которая была выпущена в прошлом марте и разошлась тиражом в более чем 32 млн. Продано более 7 млн экземпляров игры Ring Fit Adventure.

Набор Super Mario 3D All-Stars из обновлённых игр Mario разошёлся в количестве 9 млн экземпляров, продажи прекращены 31 марта. Переиздание Super Mario 3D World + Bowser's Fury с добавлением контента за первые шесть недель купили 4 млн раз. Самой популярной на Nintendo Switch игрой остаётся Mario Kart 8, которую за год купили больше 10 млн раз.

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В этом квартале ожидается немало интересных игр. Nintendo: Pokemon Snap уже была выпущена на прошлой неделе, через пару недель появится Miitopia, Game Builder Garage в начале лета, следом ожидается Mario Golf. Super Rush.

В июле наступит очередь ремастера Zelda Skyward Sword, в конце года выпустят Pokemon Diamond & Pearl, в начале следующего Pokemon Legends: Arceus. Наиболее востребованными могут оказаться игры, у которых пока нет даты релиза, а именно сиквел Breath of the Wild и Metroid Prime 4.



