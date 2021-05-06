Продажи портативной консоли Switch превзошли ожидания Nintendo
Компания Nintendo за прошлый квартал реализовала 4,73 млн портативных игровых консолей Switch. Это почти в два раза превысило её собственные ожидания. Хотя обычно продажи в первом квартале падают по сравнению с последним кварталом предыдущего года, на этот раз они выросли на 44% по сравнению с первым кварталом 2020. Были превышены и прогнозы на год в целом, объём поставок составил 28,83 млн. Рост равен 37%, а за всю историю было продано 84,59 млн этих консолей.
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Подобная популярность привела к тому, что Switch превзошла продажи Game Boy Advance и в следующем году может опередить Wii. Помешать этому может разве что дефицит комплектующих. Пока японский производитель надеется в нынешнем финансовом году выпустить 25,5 млн консоль. Этот финансовый год закончится 22 марта 2022 года.
Продажи программного обеспечения тоже оказались высокими. Было продано 230 млн игр, что превзошло прогнозы на 90 млн. Рост также составил 37%. Наибольшим спросом пользовалась игра Animal Crossing, которая была выпущена в прошлом марте и разошлась тиражом в более чем 32 млн. Продано более 7 млн экземпляров игры Ring Fit Adventure.
Набор Super Mario 3D All-Stars из обновлённых игр Mario разошёлся в количестве 9 млн экземпляров, продажи прекращены 31 марта. Переиздание Super Mario 3D World + Bowser's Fury с добавлением контента за первые шесть недель купили 4 млн раз. Самой популярной на Nintendo Switch игрой остаётся Mario Kart 8, которую за год купили больше 10 млн раз.
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В этом квартале ожидается немало интересных игр. Nintendo: Pokemon Snap уже была выпущена на прошлой неделе, через пару недель появится Miitopia, Game Builder Garage в начале лета, следом ожидается Mario Golf. Super Rush.
В июле наступит очередь ремастера Zelda Skyward Sword, в конце года выпустят Pokemon Diamond & Pearl, в начале следующего Pokemon Legends: Arceus. Наиболее востребованными могут оказаться игры, у которых пока нет даты релиза, а именно сиквел Breath of the Wild и Metroid Prime 4.
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