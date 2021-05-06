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В последние годы набирает популярность концепция предложения чего-либо в качестве услуги. Поначалу так продавали программное обеспечение для корпоративных клиентов, это началось ещё в начале века. Дальше такой вариант распространения стал востребованным в разных сферах IT и среди обычных пользователей. В качестве услуги можно приобретать даже продовольствие или музыку.

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На мероприятии Dell Technologies TechWorld американская компания предлагает в качестве услуги Apex. Преимуществом здесь является использование оборудования, которого нет у конечного пользователя. В последние годы растёт спрос на сервисы облачных вычислений, такие как Amazon AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud и т.д.

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Несмотря на это, по-прежнему значительная часть вычислений ведётся в корпоративных центрах обработки данных. Статистика говорит, что на них приходится 75% работы против 25% в облаке. В результате предлагаются гибридные решения, где вычисления происходят сразу в нескольких местах.

Подобную локальную вычислительную инфраструктуру называют частным облаком. Покупают оборудование для него обычным образом. Управляющая центром обработки данных компания покупает нужное оборудование, устанавливает его и обслуживает. Dell Apex меняет этот подход.

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Здесь предлагается разнообразный набор услуг, включая хранения, вычисления, сетевой доступ и т.д. Dell позволяет клиентам перейти на основанную на эксплуатационных расходах модель применения собственных хранилищ, серверов и другого оборудования. При помощи общего портала новой консоли Apex Console желающие могут приобретать доступ к разным хранилищам, вычислениям и прочим аппаратным ресурсам в зависимости от потребностей или на основе подписки.

Dell Tech расширяет спектр услуг Apex Data Storage Services и предоставляет новые предложения Apex Hybrid Cloud и Apex Private Cloud (построенные на существующем Dell Technology Cloud). Были переименованы и изменено позиционирование некоторых предложений в сфере консалтинга, удалённого управления и гибкого использования под общим названием Apex. В итоге с точки зрения ведения бизнеса это напоминает облачные вычисления.

Отличием Dell Apex является необходимость отправить оборудование в офис клиента и настроить его. На это может уйти до двух недель. При необходимости ресурсы можно быстро наращивать. Dell будет давать гарантии производительности и возможность отслеживать её.

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