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Компания Microsoft летом начнёт удалять приложение Adobe Flash из операционной системы Windows 10. «Update for Removal of Adobe Flash Player» полностью уберёт компонент Flash из системы и его обязательное распространение начнётся в июле. Обновление до версии Windows 10 21H1, которая должна выйти в мае, также устраняет Flash.

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Обновление будет доступно на старых операционных системах, таких как Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Embedded 8 Standard. Ранее блоге Microsoft указала сроки появления этих обновлений.

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Microsoft уже начала убирать поддержку Flash из своего браузера Edge. На многих браузерах это обновление установлено автоматически. Теперь удаляется связанный с Windows Flash. При этом не будет удалён Flash, который был вручную установлен из других источников.

Постепенный отказ от Flash продолжается уже не первый год. Крупные браузеры перестали поддерживать технологию в 2016 году, а сама Adobe прекратила поддержку в прошлом году. Сейчас интернет-архив содержит резервные копии тысяч старых игр и анимации на Flash на тот случай, если потомки захотят ознакомиться с ними.