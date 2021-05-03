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Грядёт появление новых моделей ноутбуков и компания Nvidia представила некоторые графические чипы линейки GeForce RTX 30. Среди них пока отсутствуют модели начального уровня RTX 3050 и RTX 3050 Ti. Теперь анонимный источник показал эти чипы в базе данных GPU-Z.

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Подтверждена информация о том, что данные видеокарты основаны на графическом процессоре Ampere GA107. GA107 отсутствует в видеокартах для персональных компьютеров. Карты были использованы в невыпущенном ноутбуке. RTX 3050 Ti будет наиболее мощной видеокартой на основе GA107.

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Данная модель имеет 2560 ядра CUDA, 32 блока растеризации и 80 текстурных блока. Объём памяти GDDR6 составляет 4 Гб с шиной 128 бит и пропускной способностью 192 Гб/с. Тактовая частота процессора 1222 МГц, в разгоне 1480 МГц. Частота памяти 1500 МГц. Неизвестно, будет ли здесь трассировка лучей и DLSS.

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Очевидно, что эти видеокарты будут применяться на недорогих ноутбуках. Скорее всего они будут работать с процессорами Intel Tiger Lake-H. Asus 11 мая собирается представить ноутбук из линейки ROG на основе этих компонентов.



