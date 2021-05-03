Доля iPad Pro на процессоре M1 с экраном mini-LED среди планшетов Apple составляет 10%
Планшет iPad Pro с процессором Apple M1 с экраном 12,9 дюйма является единственным в этом году с панелью mini-LED. Статистика показывает, что среди всех продаваемых Apple планшетов каждым десятым в этом году оказался как раз данный вариант.
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DigiTimes сообщает, что в сетях поставщиков комплектующих уверены в популярности этого варианта iPad Pro, несмотря на его высокую стоимость. Сайт DigiTimes прежде сообщал, что в этом году будет выпущено около 5 млн экземпляров этого планшета. Одной из причин покупки является экран mini-LED, который имеет немало преимуществ по сравнению с OLED и не имеет проблем с выгоранием.
Другая причина заключается в мощных аппаратных компонентах. Чип на техпроцессе 5 нм тот же, какой применяется в компьютерах Apple Mac, Mac mini и iMac. Кроме того, впервые на планшетах Apple объём оперативной памяти вырос до 16 Гб. Когда у устройств Apple памяти меньше по сравнению с конкурентами на Android, говорится о меньшем расходе памяти в системе iPadOS. При этом вряд ли покупатели откажутся от дополнительного объёма.
Дальнейшее распространение новых планшетов будет зависеть от решения проблем с промышленным производством экранов mini-LED и с дефицитом чипов. С учётом этого можно понять, почему Apple зарезервировала данные дисплеи для старшей модели планшетов. Когда дефицит и производственные проблемы исчезнут, подобные панели могут появиться и на других моделях.
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