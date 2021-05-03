Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Планшет iPad Pro с процессором Apple M1 с экраном 12,9 дюйма является единственным в этом году с панелью mini-LED. Статистика показывает, что среди всех продаваемых Apple планшетов каждым десятым в этом году оказался как раз данный вариант.

реклама

DigiTimes сообщает, что в сетях поставщиков комплектующих уверены в популярности этого варианта iPad Pro, несмотря на его высокую стоимость. Сайт DigiTimes прежде сообщал, что в этом году будет выпущено около 5 млн экземпляров этого планшета. Одной из причин покупки является экран mini-LED, который имеет немало преимуществ по сравнению с OLED и не имеет проблем с выгоранием.

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Другая причина заключается в мощных аппаратных компонентах. Чип на техпроцессе 5 нм тот же, какой применяется в компьютерах Apple Mac, Mac mini и iMac. Кроме того, впервые на планшетах Apple объём оперативной памяти вырос до 16 Гб. Когда у устройств Apple памяти меньше по сравнению с конкурентами на Android, говорится о меньшем расходе памяти в системе iPadOS. При этом вряд ли покупатели откажутся от дополнительного объёма.

Дальнейшее распространение новых планшетов будет зависеть от решения проблем с промышленным производством экранов mini-LED и с дефицитом чипов. С учётом этого можно понять, почему Apple зарезервировала данные дисплеи для старшей модели планшетов. Когда дефицит и производственные проблемы исчезнут, подобные панели могут появиться и на других моделях.

реклама



