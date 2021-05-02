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Как установить обновление Windows 10 May 2021 прямо сейчас

Нужно вступить в программу предварительного тестирования
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Компания Microsoft на этой неделе сделала обновление Windows 10 May 2021 (21H1) доступным в канале Release Preview. Также доступен образ ISO для выполнения чистой установки. Для получения этого обновления нужно быть участником программы тестирования Windows Insider.

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Чтобы поставить систему прямо сейчас, можно на время зарегистрироваться в программе тестирования, что и описано ниже.

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Чтобы получить возможность зарегистрироваться, нужно установить опцию «Необязательные диагностические данные». Для этого откройте Пуск > Параметры > Конфиденциальность> Диагностика и отзывы > Необязательные диагностические данные.

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Для регистрации в программе тестирования в приложении «Параметры» перейдите в раздел Обновления и безопасность > Программы предварительной оценки Windows > Начать.

Дальше нужно привязать учётную запись Microsoft, выбрать канал Release Preview, дважды нажать «Подтвердить» и перезагрузить компьютер.

Если система найдёт неустановленные обновления, установите их. Если обновление 21H1 не устанавливается, можно воспользоваться инструментом диагностики от Microsoft. Может помочь также перезагрузка компьютера. После этого обновление должно быть доступно для скачивания.

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Когда оно установлено, на что уйдёт 5-10 минут, нужно снова перезагрузить компьютер при появлении запроса. После для проверки установленной версии нажмите правой кнопкой мыши на кнопку Пуск > Система и в разделе «О программе» увидите версию Windows 10.

Дальше вы можете выйти из программы тестирования. Для этого в разделе «Программа предварительной оценки Windows» активируйте переключатель «Прекратить получение предварительных сборок». При желании можно отменить отправку необязательных диагностических данных, как указано выше.

Или можно просто подождать, когда в конце мая Microsoft начнёт распространять обновление среди всех пользователей Windows 10. Это произойдёт, если в последний момент не будут найдены какие-либо недоработки или ошибки в обновлении.


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