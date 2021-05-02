Прибыльность магазина приложений App Store якобы достигает 78%
Свидетель-эксперт от компании Epic Games рассказал, что операционная маржа магазина приложений Apple App Store в 2018 и 2019 финансовых годах превышала значение в 70%. Такие цифры были озвучены в рамках судебного расследования. По словам Неда Барнса, операционная маржа была 77,8% в 2019 году и 74,9% в 2018 году.
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Как видим, Epic Games использует иск против Apple, чтобы обвинить производителя iPhone в жадности. Также Барнс опровергает слова свидетеля со стороны Apple о том, что невозможно посчитать прибыль магазина. В качестве подтверждения своих слов он указывает информацию от группы корпоративного финансового планирования и анализа компании.
Естественно, Apple с этим не согласна. Компания говорит, что расчёты маржи неверны и она собирается опровергнуть эти утверждения в суде. По словам свидетеля компании Ричарда Шмалензее, Барнс посмотрел только один элемент экосистемы iOS, искажающий видимую операционную маржу. Реальная цифра была невысокой, а для полноты картины нужно рассматривать более широкий спектр продаж устройств и сервисов. При этом Шмалензее утверждает, что Apple не считает прибыль и убытки на основе сервисов и продуктов.
Пока нет уверенности, что суд согласиться со словами Барнса. Общая прибыль Apple обычно выше конкурентов в технологической сфере, но не настолько. В предыдущем квартале она равнялось 42,5%. Магазин приложений Apple позиционирует как способ поднять продажи устройств, а не отдельный источник дохода.
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Судебное разбирательство стартует 3 мая. Epic Games хочет показать Apple как нарушающую законы о конкуренции компанию и как злоупотребляющую монопольным положением своего магазина для получения огромных прибылей.
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