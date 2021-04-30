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Недавний штраф Apple в России может померкнуть на фоне штрафа в Евросоюзе

За нарушение законов о конкуренции компания может быть оштрафована на $27 млрд
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Недавно сообщалось, что Apple в России оштрафовали на $12 млн. Расследование Европейской Комиссии привело к выводу, что компания Apple нарушает правила конкурентной борьбы на рынке потоковой трансляции музыки. Apple якобы злоупотребляет своим доминирующим положением ради распространения программ потоковой трансляции через магазин системы iOS.

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Еврокомиссия принимает во внимание два фактора: обязательное использование механизма Apple для покупки внутри сторонних приложений потоковой трансляции аудио и отсутствие у сторонних разработчиков способов информировать пользователей о других вариантах оплаты за пределами приложения. Это нарушает законодательство Евросоюза о конкуренции, поэтому против Apple выдвинуто обвинение.

Если пользователи что-то покупают в приложениях сторонних разработчиков, 30% от суммы идёт Apple. Естественно, в результате разработчики стараются компенсировать свои убытки за счёт покупателей. Не так давно стало известно, что стоимость подписки Spotify Premium увеличится по всему миру. Именно Spotify два года назад подала жалобу на Apple.

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Вряд ли американская компания захочет сдаваться без боя, когда речь идёт о таких крупных штрафах. В ответ на выводы Европейской комиссии Apple говорит, что она сыграла значительную роль в росте популярности Spotify. Компания якобы не платит комиссию за более чем 99% своих подписчиков, а за остальных комиссия составляет 15%. Это те подписчики, которых музыкальный сервис нашёл через магазин Apple. Spotify требует возможность рекламировать в своём приложении для iOS альтернативные варианты оплаты, чего нет ни в одном магазине программного обеспечения в мире. В итоге Apple считает, что Spotify хочет пользоваться всеми преимуществами её магазина и не платить за это.

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Исполнительный вице-президент Комиссии ЕС Маргрет Вестагер считает, что App Store стал слишком большой частью современной цифровой экономики и нельзя не обращать внимания на такие потенциально несправедливые механизмы ведения бизнеса. Она называет Apple «цензором для пользователей iPhone и iPad посредством App Store», описывая производителя iPhone как монополистическую корпорацию.

По её мнению, Apple стремится продвигать собственный сервис Apple Music и за счёт этого ущемляет конкурирующие программы в своём магазине.

Итогом этого противостояния может стать штраф на сумму до $27 млрд, что означает 10% годового дохода компании. Также Apple придётся поменять механизмы ведения бизнеса, чтобы иметь возможность предлагать некоторые свои сервисы на территории Евросоюза.

Главный юрист Spotify Орасио Гутьеррес удовлетворен действиями ЕС. Он называет это первым шагом к привлечению Apple к ответственности за антиконкурентное поведение. Он хочет равных условий для всех разработчиков приложений, которые соревнуются с Apple в её магазине приложений.

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Другие крупные компании, такие как Rakuten и Epic Games (разработчик Fortnite), ранее подавали в суд на Apple по аналогичным причинам.


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