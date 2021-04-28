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Компания Apple была оштрафована российскими антимонопольными органами на сумму $12 млн. Лаборатория Касперского подала на Apple в суд и обвинила её в нарушение антимонопольных законов. С Apple такое происходит довольно часто в самых разных странах.

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Предположительно, Apple злоупотребляла своим монопольным положением при распространении приложений в системе iOS. Её действия дали несправедливое преимущество собственному программному обеспечению и поставили в невыгодное положение программные продукты конкурентов. Так считает Федеральная Антимонопольная Служба.

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В 2018 году лаборатория Касперского обновляла приложение родительского контроля, но была заблокирована Apple. В это же время американская компания представила аналогичную функциональность в системе iOS 12, которая называется Screen Time. В итоге лаборатория Касперского выиграла судебный процесс и Apple придётся раскошелиться. Также ей необходимо поменять правила отклонения сторонних программ в App Store, если эти приложения отвечают требованиям. Суд потребует от Apple равенства для её приложений и программ других разработчиков.

Apple уже подала апелляцию и говорит, что причина блокировки Safe Kids никак не связана с собственными конкурирующими сервисами. Она утверждает, что приложение лаборатории Касперского ставит под угрозу конфиденциальность и безопасность пользовательских данных с применением высокоинвазивных технологий.