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Компания Samsung в среду представила ряд новых ноутбуков на своём мероприятии Galaxy Unpacked. Двумя премиальными ультрабуками стали модели Galaxy Book Pro и Pro 360, которые являются очевидными конкурентами для MacBook Air и Microsoft Surface. Один из них обладает традиционным дизайном ноутбуков, другой является устройством два в одном и может работать как планшет. В обоих случаях применяются процессоры Intel Tiger Lake.

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Galaxy Book Pro предлагается с экранами диагональю 13 и 15 дюймов Full HD AMOLED. Оба оснащены процессорами Intel 11-го поколения (i3/i5/i7), а более крупная версия доступна с графикой Nvidia MX450. Объём оперативной памяти минимум 8 Гб, максимум 32 Гб, а объём хранилища до 1 Тб.

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Каждая модель оснащена богатым выбором стандартов связи, включая Wi-Fi 6 и 6E. LTE есть только на устройстве с экраном 13 дюймов. У Galaxy Book Pro есть USB Type-C (с Thunderbolt 4), USB 3.2 Type-A, разъём для наушников и слот для карт памяти microSD.





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Galaxy Book Pro 360 имеет в основном те же характеристики с небольшими отличиями. У него экран Super AMOLED и он может превращаться в планшет. 13-дюймовая версия поддерживает 5G вместо LTE, а дискретный графический процессор Nvidia MX450 в версии 15 дюймов отсутствует. Объём оперативной памяти у 13-дюймовой версии достигает 16 Гб. Все модели поставляются со сканерами отпечатков пальцев Windows Hello.

Pro 360 содержит в комплекте поставки стилус S-Pen, но на корпусе нет места для его хранения. Оба ноутбука серии Pro могут работать как хабы SmartThings для умного дома и автоматизации. Samsung упрощает передачу мультимедиа и файлов с других устройств Galaxy, аналогично тому, что предлагается в экосистеме Apple с помощью AirDrop.

Samsung очень гордится своими экранами Super AMOLED. Она утверждает, что они излучают меньше синего света, чем обычные ЖК-дисплеи, что должно уменьшить нагрузку на глаза. Кроме того, «Intelligent Color Engine» оптимизирует цветовой профиль в зависимости от того, что вы делаете. Например, просмотр фильмов сменится на более яркий и яркий профиль, а что-то вроде редактирования фотографий изменит профиль для обеспечения максимально точной цветопередачи.

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Обычный Pro выпускается в синем и серебряном цветах, а Pro 360 в тёмно-синем и бронзовом. Galaxy Book Pro стоит от $999 за 13-дюймовую и $1099 за 15-дюймовую модель, а Pro 360 от $1199 за 13-дюймовую и $1299 за 15-дюймовую версию. Предварительные заказы уже принимаются, поставки должны начаться 14 мая.



