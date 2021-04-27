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Как это происходит каждый месяц, фирма AdDuplex представила статистику по использованию операционной системы Windows 10 за апрель. Данные взяты из 5000 приложений магазина Microsoft Store с применением AdDuplex SDK v.2 и более современных версий на компьютерах 70000 пользователей. На этот раз Windows 10 October 2020 Update (20H2) за месяц набрала 10% и теперь её доля составляет 40,1% от компьютеров под управлением Windows 10.

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В результате данная версия по популярности занимает второе место. Версия May 2020 Update (2004) остаётся наиболее популярные из долей 40,6%. Впервые она потеряла пользователей, поскольку месяц назад доля была 42,1%. Две эти версии установлены на 80,7% компьютеров на Windows 10.

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November 2019 Update (1909) в следующем месяце перестанет поддерживаться и по этой причине она потеряла 7,3% до 11,1%. Неподдерживаемая версия May 2019 Update также за месяц потеряла 1,3% до 3,3%. Небольшое падение было у версий 1809, 1803 и более старых. Предварительные сборки установлены на 0,7% компьютеров против 0,5% в марте.

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Две наиболее популярные версии получают одни и те же накопительные обновления. Версия 1909 лишается поддержки, а появится версия 21H1. Впервые три версии будут получать одинаковые обновления. Как и прошлой осенью, версия 21H1 принесет минимальные изменения, поэтому разработчики могут захотеть увеличить темпы распространения.