Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Доля двух последних версий Windows 10 превысила 80%

Выпущена статистика AdDuplex за апрель
[ ] для раздела Блоги
1
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3060 за 159 990 - теперь ты видел все
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Как это происходит каждый месяц, фирма AdDuplex представила статистику по использованию операционной системы Windows 10 за апрель. Данные взяты из 5000 приложений магазина Microsoft Store с применением AdDuplex SDK v.2 и более современных версий на компьютерах 70000 пользователей. На этот раз Windows 10 October 2020 Update (20H2) за месяц набрала 10% и теперь её доля составляет 40,1% от компьютеров под управлением Windows 10.

реклама

В результате данная версия по популярности занимает второе место. Версия May 2020 Update (2004) остаётся наиболее популярные из долей 40,6%. Впервые она потеряла пользователей, поскольку месяц назад доля была 42,1%. Две эти версии установлены на 80,7% компьютеров на Windows 10.

анонсы и реклама
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
Большое поступление RTX 3070 - цены выросли
RTX 3080 - смотри цену
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

November 2019 Update (1909) в следующем месяце перестанет поддерживаться и по этой причине она потеряла 7,3% до 11,1%. Неподдерживаемая версия May 2019 Update также за месяц потеряла 1,3% до 3,3%. Небольшое падение было у версий 1809, 1803 и более старых. Предварительные сборки установлены на 0,7% компьютеров против 0,5% в марте.

реклама

Две наиболее популярные версии получают одни и те же накопительные обновления. Версия 1909 лишается поддержки, а появится версия 21H1. Впервые три версии будут получать одинаковые обновления. Как и прошлой осенью, версия 21H1 принесет минимальные изменения, поэтому разработчики могут захотеть увеличить темпы распространения.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

windows 10
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
6
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
31
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
21
Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
53
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
24
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
130
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
33
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
33
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
21

Интересные материалы

Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 130
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 105
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 21
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 33
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
16 апреля 2021 29
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
26 апреля 2021 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Mi 9, Redmi K20 Pro и ещё 10 смартфонов получат стабильную прошивку MIUI 12.5 на этой неделе
1
Актёр озвучки подтвердил дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: геймерам осталось ждать чуть больше полугода
10
Инсайдеры: Grand Theft Auto VI не выйдет в 2022 году, а главным героем станет девушка
12
Intel и Microsoft будут бороться с вредоносным майнингом с задействованием аппаратных возможностей
5
Tesla продала Биткоинов на 270 миллионов долларов, а Илон Маск назвал причины и размер прибыли
31
12 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 12.5
2
В Steam вышел симулятор майнинга - Crypto Mining Simulator, предлагающий геймерам поиграть в майнера
31
Доходы майнеров продолжают падать, а добыча Эфириума снижается несмотря на рост цены криптовалюты
43
Эффективность майнинга видеокарты NVIDIA CMP 40HX сравнима с GeForce RTX 3060 Ti
19
Релиз криптовалюты ChiaCoin увеличил спрос на SSD высокой ёмкости в 4-5 раз
26
Сладкий рулет и даже скума: книга рецептов The Elder Scrolls выйдет на русском языке
2
Xiaomi уже продала 1 млн спортивных браслетов Mi Band 6, но это всё равно мало
+
Платформа AMD 4700S игровых консолей Xbox Series стала основой настольных компьютеров
2
Архитектура процессоров AMD Zen 5 может быть гетерогенной
81
Депутаты РФ рассматривают решение о замедлении YouTube во время майских праздников
170
Покупка видеокарты превратилась в лотерею, в которой почти невозможно выиграть рекомендованную цену
10
Представлена материнская плата, вмещающая 448 Тб данных - самое то для добычи криптовалюты Chia Coin
10
Масштаб мира, оружие и принятие решений: авторы Dying Light 2 ответили на самые частые вопросы игроков
6
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 для 35 смартфонов от 27 апреля 2021 года
1
Xiaomi прекратила поддержку популярных смартфонов 2018-2019 годов
3

Популярные статьи

Ищу лучший игровой процессор весной 2021
92
Измеряю потребление электричества у четырех моих ПК — AMD преподносит неприятный сюрприз
109
Тест разных антивирусов на способность обнаружения вируса-шифровальщика WANNACASH и его удаления
38
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
14
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
6
Майская распродажа – Windows 10 Pro за $7.70 и скидки на ПО до 58%

Сейчас обсуждают

Ацкий Сотона
12:59
Реально системник с 2700 и 3950 около 30 ватт в простое . Пишите еще в журнал Мурзилка и Смехопанараму .
Измеряю потребление электричества у четырех моих ПК — AMD преподносит неприятный сюрприз
VII
12:57
Готовьтесь. Скоро Мелкософт через Десятку начнет майнить на ваших компах. И куда Вы денетесь?
Windows 10 используют более 1,3 миллиарда активных устройств
warmuza
12:57
"С момента начала продаж выпущено 7,8 млн консолей PlayStation 5" PS5 начали выпускать в момент начала продаж, да? Не за несколько месяцев до этого?
С момента начала продаж выпущено 7,8 млн консолей PlayStation 5
VII
12:57
Готовьтесь. Скоро Мелкософт через Десятку начнет майнить на ваших компах. И куда Вы денетесь?
Доля двух последних версий Windows 10 превысила 80%
Вова Огонь
12:56
Сними свой противогаз, еб@ть, будь мужиком!
В 2025 году Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС)
Ургонд
12:56
В 2025 году Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС)
Zmax
12:55
ссылочкой не поделитесь? В руководстве касперского действительно есть бывшие генералы и тесные связи с фсб никто и не скрывает. Но я не видел, чтоб в штатах обвиняли касперского в кибертерроризме.
Apple оштрафовали в России на $12 млн за нарушение антимонопольных законов
Lexagon
12:53
Вопрос риторический. Где я и где та политика...
AMD отчиталась о лучшем квартальном доходе в истории с ростом 1165% по сравнению с 1 кварталом 2020
D3m0n
12:52
Вот эти замечательные патриоты. Их там много, это не все.
В 2025 году Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС)
Ургонд
12:52
АХАХАХАХ
В 2025 году Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем