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Глава ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер на этой неделе выдвинет обвинения против Apple. Правила магазина App Store якобы нарушают законы ЕС.

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Обвинения связаны с жалобой, поданной два года назад сервисом Spotify. Apple берёт 30% комиссию за распространение приложений через магазин App Store и запрещает приложениям разрешать пользователям платить за подписки в других местах.

В июне Брюссель начал официальное расследование. Вестагер заявила, что Apple выступает в роли «цензора», «когда речь идёт о распространении приложений и контента среди пользователей её популярных устройств».

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Apple отрицает обвинения в антиконкурентном поведении. Во время подачи первой жалобы Spotify Apple заявила, что музыкальное приложение хочет «получить все преимущества App Store, не внося никакого вклада».

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Это дело является одним из самых громких антимонопольных дел в Европе против американской технологической компании. Брюссель также проверяет Apple по обвинению в нарушении законов ЕС при продвижении собственных электронных книг в App Store. Ещё высказываются опасения, что компания подрывает конкуренцию в сфере мобильных платежей, ограничивая доступ к чипам NFC на iPhone для конкурентов противостоящих Apple Pay платёжных систем.

Если Apple будет признана виновной в нарушении правил ЕС, после длительного периода возможных апелляций компании грозит штраф в размере до 10% от мировых доходов. Эта сумма будет исчисляться миллиардами долларов.

Отдельно Брюссель продвигает новый закон о цифровых рынках, который должен определить, когда крупные технологические компании нарушают правила конкурентной борьбы, чтобы быстрее можно было принимать меры против этого.