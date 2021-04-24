Появились изображения и результаты тестирования видеокарт AMD Radeon Pro W6000 на RDNA 2
Компания AMD в недалёком будущем собирается представить новые видеокарты серии Radeon Pro W6000 для рабочих станций Apple Mac Pro. Появилась информация по двум будущим картах. Линейка W6000 будет основана на новой графической архитектуре RDNA 2 и принесёт значительное повышение производительности по сравнению с картами на архитектурах Vega и Navi.
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В настоящее время можно посмотреть на внешний вид OEM-версии Radeon Pro W6000. Также есть информация по Radeon W6900M с графическим процессором Big Navi 21. Информация о Radeon Pro на Big Navi 21 появлялась некоторое время назад. Тогда были доступны только снимки, а сейчас есть первые реальные тесты.
Эти утечки данных случились всего через несколько дней после того, как Apple выпустила обновление macOS Big Sur 11.4 beta. Оно добавляет поддержку видеокарт AMD Navi RDNA 2, таких как Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT.
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Radeon Pro W6000 занимает два слота. На карте нет этикетки и потому невозможно узнать спецификации. Это может быть ранний инженерный образец.
Флагманская видеокарта для рабочих станций AMD Radeon Pro W6900X появилась в Geekbench. W6900X протестировали в macOS 11.4 (Big Sur) на рабочей станции Mac Pro. Похоже, она немного превосходит Radeon RX 6900 XT с результатом 177000 баллов, а 6900 XT набирает около 164000 баллов.
Характеристики Radeon Pro W6900X неизвестны. Как и в RX 6900 XT, здесь может быть 80 вычислительных блоков и 5120 SP. TBP будет около 300 Вт. В дополнение к стандартной памяти видеокарта Radeon Pro может обладать 128 Мб кэш-памяти Infinity на кристалле графического процессора. Поскольку это продукт для рабочих станций, AMD может удвоить объём памяти до 32 Гб.
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С учётом этих утечек данных можно рассчитывать на появление новой модели Apple Mac Pro уже в мае.
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