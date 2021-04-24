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AirDrop представляет собой функцию, которая позволяет отправлять и принимать фотографии, документы и любые другие файлы между двумя находящимися поблизости устройствами Apple без использования мобильного интернета или Wi-Fi. При этом на отправляющих и принимающих устройствах должны быть включены Bluetooth и Wi-Fi. Функция применяет технологию Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) для поиска устройств поблизости и трансляции на них файлов.

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Представители немецкого Технического Университета Дармштадта говорят о серьёзной проблеме конфиденциальности. При использовании этой функции номер телефона владельца iPhone и адрес его электронной почты могут без разрешения попасть в посторонние руки. Хакеру достаточно иметь устройство с подключением к Wi-Fi и находиться поблизости от обладателя iPhone.

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В блоге университета говорится, что конфиденциальные данные обычно отправляют только знакомым людям. По этой причине AirDrop показывает устройства людей из списка контактов. Чтобы узнать, является ли получателем одним из контактов, применяется механизм двусторонней аутентификации. Происходит сравнение номера телефона и адреса электронной почты пользователя с содержимым списка контактов другого пользователя. Данные зашифрованы, но настолько плохо, что это шифрование можно взломать брутфорсом.

Исследователи разработали решение под названием PrivateDrop, которое применяет более сложное шифрование. Впрочем, можно сохранить свои данные и без этого. Нужно отключить приём в AirDrop и держать список «Поделиться» закрытым. Apple была поставлена в известность ещё в мае 2019 года, но так ничего не предприняла.

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Технические подробности будут представлены на симпозиуме в августе. Быть может, это заставит Apple начать действовать. AirDrop работает на некоторых устройствах Apple, включая iPhone 5 и новее, iPad 4-го поколения или новее, всех iPad Air, iPad Pro, iPad mini, iPod touch пятого поколения и новее, всех под управлением iOS 7 или новее.

Также опция доступна на некоторых компьютерах Mac под управлением Mac OS X 10.7 и более поздних версий (через панель Finder). На компьютерах Mac под управлением OS X 10.8.1 или более поздней версии используйте пункт меню Перейти» > AirDrop» или нажмите Shift + Command + R).



