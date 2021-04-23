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Панель задач операционной системы Windows 10 мало менялась с течением лет. Теперь Microsoft начинает экспериментировать с ней и добавлять новые функциональные возможности. В январе инсайдеры получили возможность протестировать виджет «Погода и новости», который тогда назывался «Новости и интересы». Похоже, его недостатки были исправлены и скоро этот виджет получат все пользователи системы.

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Поскольку много людей до сих пор работают из дома из-за пандемии, Microsoft пытается сделать эту работу более удобной и информационно наполненной. Панель «Погода и новости» является одним из способов такого наполнения.

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Виджет будет показывать температуру в вашем городе, облачно за окном или солнечно и другие погодные условия. Небольшая иконка солнца будет меняться в зависимости от погоды. Если вы хотите получать более подробную информацию, можно нажать на виджет и увидеть дополнительные сведения.

Также виджет показывает трафик на дорогах, курсы акций, спортивные таблицы, заголовки новостей и т.д. Можно отключать и добавлять категории, чтобы подобрать содержимое по вашим интересам. Кроме того, категории можно настраивать более подробно. Например, задать, новости какого типа вы хотите видеть и из каких источников. Если вам ничего этого не нужно, виджет можно полностью убрать.

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Точные сроки его распространения среди всех пользователей Windows 10 пока не называются.