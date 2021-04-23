YouTube даёт возможность менять названия каналов без смены имени в учётной записи Google
Самый популярный в мире видеосервис YouTube упрощает создателям контента процесс изменения названия канала и изображения профиля. Можно будет менять их прямо внутри YouTube без необходимости вносить изменения в учётную запись Google.
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Раньше для смены названия канала и изображения профиля нужно было менять их для всего аккаунта Google. Таким образом, название канала было таким же, как имя в электронной почте Gmail. В этом не всегда есть смысл. Новая система даёт большую гибкость, позволяя писать письма под своими реальными именами, а каналы называя как угодно по-другому.
Есть один подвох: авторы контента со значками подтверждения потеряют их при смене имени. После этого им придётся подавать заявку на повторное получение этого значка.
Пользоваться новым вариантом смены названия смогут как индивидуальные авторы, так и бренды. YouTube утверждает, что запрос на облегчение смены названия канала был среди наиболее популярных. Изменения вступают в силу уже сейчас.
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На компьютерах можно поменять название канала и изображение профиля в YouTube Studio, перейдя в раздел «Настройки канала». Смена названия и изображения располагается на вкладках «Основные сведения» и «Брендинг». На мобильных устройствах нужно нажать на изображение профиля, затем на свой канал и на «Редактировать канал».
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