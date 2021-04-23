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Самый популярный в мире видеосервис YouTube упрощает создателям контента процесс изменения названия канала и изображения профиля. Можно будет менять их прямо внутри YouTube без необходимости вносить изменения в учётную запись Google.

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Раньше для смены названия канала и изображения профиля нужно было менять их для всего аккаунта Google. Таким образом, название канала было таким же, как имя в электронной почте Gmail. В этом не всегда есть смысл. Новая система даёт большую гибкость, позволяя писать письма под своими реальными именами, а каналы называя как угодно по-другому.

Есть один подвох: авторы контента со значками подтверждения потеряют их при смене имени. После этого им придётся подавать заявку на повторное получение этого значка.

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Пользоваться новым вариантом смены названия смогут как индивидуальные авторы, так и бренды. YouTube утверждает, что запрос на облегчение смены названия канала был среди наиболее популярных. Изменения вступают в силу уже сейчас.

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На компьютерах можно поменять название канала и изображение профиля в YouTube Studio, перейдя в раздел «Настройки канала». Смена названия и изображения располагается на вкладках «Основные сведения» и «Брендинг». На мобильных устройствах нужно нажать на изображение профиля, затем на свой канал и на «Редактировать канал».