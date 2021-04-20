Microsoft Visual Studio 2022 становится 64-разрядным
Компания Microsoft дна этой неделе ала возможность взглянуть на Visual Studio 2022. Первые доступные всем желающим предварительные сборки будут представлены нынешним летом. Для пользователей Visual Studio это довольно значительное обновление.
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В Visual Studio 2022 появится возможность задействовать всю оперативную память. Более ранние версии Visual Studio представляют собой 32-разрядные приложения, так что они могут использовать только 2 Гб.
AI IntelliCode Engine Visual Studio, а попросту функция автозаполнения, тоже была обновлена. Конкретные сведения об этом отсутствуют. Разработчики обещают, что «Visual Studio 2022 обеспечит более глубокую интеграцию с повседневными рабочими процессами, помогая предпринимать правильные действия в нужном месте в нужное время».
Visual Studio 2022 предлагает полную поддержку .NET 6 и всех её функций. Сюда входит .NET MAUI - пользовательский интерфейс многоплатформенного приложения, а также .NET Hot Reload. Это функция, позволяющая разработчикам применять обновления кода к работающему приложению без необходимости перезапускать приложение или терять его текущее состояние.
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Visual C++ также получает новые функции повышения производительности, инструменты и IntelliSense. Наряду с этими функциями кроссплатформенные разработчики получают поддержку CMake, Linux и подсистемы Windows для Linux (WSL).
Ещё Visual Studio 2022 предложит обширную поддержку Git и GitHub. Это включает в себя встроенную логику и контрольные точки, чтобы направлять разработчиков через процессы слияния и проверки, ожидая отзывов от коллег. Microsoft говорит, что её цель заключается в повышении уверенности в разрабатываемом коде.
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