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Компания Microsoft дна этой неделе ала возможность взглянуть на Visual Studio 2022. Первые доступные всем желающим предварительные сборки будут представлены нынешним летом. Для пользователей Visual Studio это довольно значительное обновление.

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В Visual Studio 2022 появится возможность задействовать всю оперативную память. Более ранние версии Visual Studio представляют собой 32-разрядные приложения, так что они могут использовать только 2 Гб.

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AI IntelliCode Engine Visual Studio, а попросту функция автозаполнения, тоже была обновлена. Конкретные сведения об этом отсутствуют. Разработчики обещают, что «Visual Studio 2022 обеспечит более глубокую интеграцию с повседневными рабочими процессами, помогая предпринимать правильные действия в нужном месте в нужное время».

Visual Studio 2022 предлагает полную поддержку .NET 6 и всех её функций. Сюда входит .NET MAUI - пользовательский интерфейс многоплатформенного приложения, а также .NET Hot Reload. Это функция, позволяющая разработчикам применять обновления кода к работающему приложению без необходимости перезапускать приложение или терять его текущее состояние.

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Visual C++ также получает новые функции повышения производительности, инструменты и IntelliSense. Наряду с этими функциями кроссплатформенные разработчики получают поддержку CMake, Linux и подсистемы Windows для Linux (WSL).

Ещё Visual Studio 2022 предложит обширную поддержку Git и GitHub. Это включает в себя встроенную логику и контрольные точки, чтобы направлять разработчиков через процессы слияния и проверки, ожидая отзывов от коллег. Microsoft говорит, что её цель заключается в повышении уверенности в разрабатываемом коде.