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В браузере Google Chrome появится усовершенствованный инструмент просмотра истории посещённых страниц под названием «Воспоминания» (Memories). Страницы будут разделены на разные сектора, чтобы проще было понимать, где что. На данный момент эта функция доступна в предварительных сборках Chrome Canary, но вскоре должна появиться в финальном варианте приложения.

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В большинстве браузеров история представляет собой последовательный список посещённых пользователем веб-страниц. Указываются URL-адреса и даты посещения этих адресов. В Chrome можно получить доступ к истории через меню с тремя точками в правом верхнем углу браузера, где есть раздел история (Ctrl + H), или через адресную строку, введя chrome://history.

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Теперь Google предлагает ещё один метод. Вместо отображения списка URL-адресов и дат история делится на группы. Есть раздел «Из истории Chrome» для общих URL-адресов и раздел «Из групп вкладок и закладок». Там показаны добавленные в закладки страницы, которые вы посетили.

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На данный момент «Воспоминания» доступны только в Google Chrome Canary 92.0.4479.0 или более поздних версиях. Чтобы опробовать их работу, нужно перейти на страницу chrome://flags, найти «Воспоминания» и установить значение «Включено». Дальше браузер перезагружается для применения настройки. Этот флаг есть в версиях браузера для большинства операционных систем.

Если новая функция выйдет в Chrome 92, это означает её появление в июле. Неясно, заменит она собой историю или они будут сосуществовать.