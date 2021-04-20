Очередное обновление безопасности Windows 10 испортило игры
На прошлой неделе Microsoft выпустила ежемесячное обновление своих программных продуктов, в том числе Windows 10. Если они до сих пор не установлены, есть смысл пока этого не делать. Как это часто бывает, разработчики что-то исправили, а что-то испортили.
реклама
В последние несколько лет все репутация Microsoft была подпорчена из-за подобных проблемных обновлений. В марте многие пользователи обнаружили, что их принтеры отказываются работать. Microsoft достаточно быстро устранила проблему с помощью дополнительного обновления.
В прошлый вторник были выпущены патчи, которые должны были исправить как минимум 110 проблем безопасности, затрагивающих Windows, Office и Microsoft Exchange Server. Последний в последние несколько месяцев подвергся крупномасштабным кибератакам. Однако у некоторых геймеров появились проблемы, впервые обнаруженные в небольшом обновлении (KB5000842) в конце марта.
На данный момент неясно, связаны ли эти проблемы с определёнными конфигурациями компьютеров. Некоторые пользователи жаловалось на нестабильную частоту кадров, подтормаживания и даже полное падение системы в таких играх, как Doom Eternal, Red Dead Redemption 2, Overwatch и Call of Duty: Warzone. У других возникли проблемы с V-Sync и запуском Discord в фоновом режиме во время игры.
реклама
Некоторые обладатели Surface Pro 7 и Surface Studio 2 даже с нескольких попыток не смогли установить это обновление. Оно выдаёт ошибки с кодами 0x800f0984 и 0x800f081f. Другие видели BSOD сразу после завершения установки обновления, попав в бесконечный цикл перезагрузки. У кого-то возникли проблемы в работе DNS.
Удаление обновления из соответствующего раздела Панели управления или откат системы до предыдущего состояния должны помочь. Остаётся ждать следующего обновления, которое исправит недостатки предыдущего.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила