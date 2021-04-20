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На прошлой неделе Microsoft выпустила ежемесячное обновление своих программных продуктов, в том числе Windows 10. Если они до сих пор не установлены, есть смысл пока этого не делать. Как это часто бывает, разработчики что-то исправили, а что-то испортили.

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В последние несколько лет все репутация Microsoft была подпорчена из-за подобных проблемных обновлений. В марте многие пользователи обнаружили, что их принтеры отказываются работать. Microsoft достаточно быстро устранила проблему с помощью дополнительного обновления.

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В прошлый вторник были выпущены патчи, которые должны были исправить как минимум 110 проблем безопасности, затрагивающих Windows, Office и Microsoft Exchange Server. Последний в последние несколько месяцев подвергся крупномасштабным кибератакам. Однако у некоторых геймеров появились проблемы, впервые обнаруженные в небольшом обновлении (KB5000842) в конце марта.

На данный момент неясно, связаны ли эти проблемы с определёнными конфигурациями компьютеров. Некоторые пользователи жаловалось на нестабильную частоту кадров, подтормаживания и даже полное падение системы в таких играх, как Doom Eternal, Red Dead Redemption 2, Overwatch и Call of Duty: Warzone. У других возникли проблемы с V-Sync и запуском Discord в фоновом режиме во время игры.

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Некоторые обладатели Surface Pro 7 и Surface Studio 2 даже с нескольких попыток не смогли установить это обновление. Оно выдаёт ошибки с кодами 0x800f0984 и 0x800f081f. Другие видели BSOD сразу после завершения установки обновления, попав в бесконечный цикл перезагрузки. У кого-то возникли проблемы в работе DNS.

Удаление обновления из соответствующего раздела Панели управления или откат системы до предыдущего состояния должны помочь. Остаётся ждать следующего обновления, которое исправит недостатки предыдущего.