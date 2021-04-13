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Новые данные NortonLifeLock и Harris Poll показали, что почти 108 млн американцев столкнулись с киберпреступностью за последние 12 месяцев. На решение возникших в результате этого проблем ими потрачено 719 млн часов или около 6,7 часов на человека. Всего в опросе приняли участие 10030 взрослых из 10 стран, которые помогли пролить свет на проблемы кибербезопасности.

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Опрос проводился в период с 15 по 28 февраля. Было опрошено около 1000 респондентов из Австралии, Франции, Германии, Индии, Италии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Великобритании и США. Результаты приводятся в том числе в пересчёте на численность населения. Взвешенные переменные различались по странам. В их состав входили возраст, пол, этническая принадлежность, регион, образование, семейное положение, использование интернета, размер и доход домохозяйства, размер жилья и склонность находиться в интернете.

65% людей из-за пандемии стали проводить в сети больше времени. Киберпреступники пользуются этим фактом, совершая атаки против ничего не подозревающих жертв. Данные опроса показывают, что 330 млн человек в 10 странах пострадали от киберпреступности и 55 млн пострадали от кражи личных данных. В совокупности 2,7 млрд часов было потрачено на решение проблем, возникших в результате этих атак в 10 странах.

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«Прошедший год был невероятно сложным, поскольку пришлось столкнуться с эмоциональными и физическими последствиями глобальной пандемии. Вопрос цифрового благополучия тоже стоит остро как никогда прежде. Киберпреступники воспользовались изменившимся поведением людей, которые стали проводить в интернете больше времени. Среди положительных моментов можно назвать всё большее осознание важности защиты цифровой жизни».

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77% американцев принимают дополнительные меры предосторожности в интернете, а 99% из заметивших несанкционированный доступ к аккаунту принимают меры для усиления кибербезопасности. Две трети создали более надёжные пароли для своей учётной записи. 51% связались с представителями сервисов, чтобы сообщить им о взломе своей учётной записи. Треть респондентов обращались к членам семьи или в интернет за помощью в области кибербезопасности. Пятая часть вкладывает дополнительные средства в программное обеспечение для безопасности.

Ещё один интересный результат исследования заключается в том, что люди моложе 40 лет (кого обычно называют технически подкованными) с меньшей вероятностью знали, что делать при краже персональных данных по сравнению с людьми старше 40 лет (62% против 37%).

Хотя существует множество инструментов цифровой безопасности, ещё более важную роль играют здравый смысл и осторожность. Это относится к переходу по ссылкам, применению паролей, обновлению программного обеспечения.